SpaceX'in Mars projesi Starship'in patlama nedeni belli oldu

SpaceX CEO'su Elon Musk, 3 Mart'ta Mars projesi Starship'in roket prototipi SN10'un fırlatıldığı sırada gerçekleşen patlamanın nedenini açıkladı.

Twitter'dan patlamaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Elon Musk, Starship projesinin roket prototipi SN10'un patlama nedeninin 'helyum sızıntısı ve düşük itme gücü' olduğunu belirtti.

​Başka bir deyişle, yakıtın yanlış yerde ve yanlış zamanda sona ermesi nedeniyle uzay aracının bacaklarında gerçekleşen tahribat, patlamaya neden oldu.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde de SpaceX çalışanlarının aracın bacaklarını sağlamlaştırmak için kısalttığı ve test gerçekleştirdiği görülüyor.

Just prior to SN11 being placed onto the launch mount, SpaceX employees lowered down each and every landing leg. Testing them, so unlike during the SN10 flight; they will hopefully deploy properly this time. pic.twitter.com/LJVl6zpnmo