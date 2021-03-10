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SpaceX'in Mars projesi Starship'in patlama nedeni belli oldu

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SpacX CEO'su Elon Musk, 3 Mart'ta Mars projesi Starship'in roket prototipi SN10'un fırlatıldığı sırada gerçekleşen patlamanın nedenini açıkladı.
SpaceX'in Mars projesi Starship'in patlama nedeni belli oldu

SpaceX CEO'su Elon Musk, 3 Mart'ta Mars projesi Starship'in roket prototipi SN10'un fırlatıldığı sırada gerçekleşen patlamanın nedenini açıkladı.

Twitter'dan patlamaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Elon MuskStarship projesinin roket prototipi SN10'un patlama nedeninin 'helyum sızıntısı ve düşük itme gücü' olduğunu belirtti. 

 

​Başka bir deyişle, yakıtın yanlış yerde ve yanlış zamanda sona ermesi nedeniyle uzay aracının bacaklarında gerçekleşen tahribat, patlamaya neden oldu.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde de SpaceX çalışanlarının aracın bacaklarını sağlamlaştırmak için kısalttığı ve test gerçekleştirdiği görülüyor.

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