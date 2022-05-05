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SpaceX'in uzaya gönderdiği 4 astronot bugün geri dönüyor

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SpaceX'in uzaya gönderdiği 4 astronot bugün geri dönüyor
SpaceX'in uzaya gönderdiği 4 astronot bugün geri dönüyor

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in 11 Kasım 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği 4 astronot bugün Dünya'ya dönüyor.

Ekibi taşıyan uzay aracı, 11 Kasım 2021'de SpaceX'in Falcon 9 roketiyle, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaklaşık 6 ay görev yapan astronot ekibininin bugün Dünya'ya geri döneceğini duyurdu. "Crew-3" ismi verilen uçuşta, 3 Amerikalı 1 Alman olmak üzere 4 astronot yer aldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yüzlerce bilimsel deney yapan, uzay yürüyüşleri gerçekleştiren astronotlar, ayrıca güneş panellerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttü. Bir elektron miskroskopunu da test eden ekip, Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık 6 ay kalan astronotları taşıyan Endurance adlı Dragon kapsülü, Florida açıklarında Meksika körfezi'ne inecek.

Ekibin dün dönüş yolculuğuna başlaması planlanmıştı. Ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle dönüş ertelendi. 4 kişilik ekip, NASA'nın özel sektör ile gerçekleştirdiği üçüncü uçuşunda yer aldı.

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