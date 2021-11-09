SPD yönetimi Esken ve Klingbeil'i parti eş başkanlığına aday gösterdi

Parti yönetiminin aldığı kararı duyuran Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkan Norbert Walter-Borjans, Aralık ayında yapılacak parti kongresinde Esken ve Klingbeil'in büyük bir oy çoğunluğu ile seçilmesini umduğunu söyledi. Son iki yılda SPD'de "yeni bir liderlik ve işbirliği kültürü" oluşturmayı başardıklarını belirten Walter-Borjans, bu kapsamda parti tabanını karar alma süreçlerine daha fazla dahil etmeye çalıştıklarını da kaydetti.

Yeniden aday olmak istemeyen Walter-Borjans, iki yıllık görev süreleri boyunca eş başkan Saskia Esken ile çok uyumlu çalıştıklarını vurgulayarak, bu verimli çalışmanın genel seçimlerdeki başarıyı getirdiğini belirtti ve "Aynı uyumu, dayanışmayı ve sürekliliği yeni dönemde de görmeyi çok isterim" şeklinde konuştu.

Zıt kutuplar: Esken ve Klingbeil

Norbert Walter-Borjans'ın yerine aday gösterilen Lars Klingbeil, 2017 yılından buyana SPD Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. Eş Başkan Saskia Esken, genel sekreterlik görevi boyunca Klingbeil ile iyi ve düzenli bir ilişki yürüttüklerini, özellikle ikisinin de önceliklerinden olan dijital politika alanında verimli bir işbirliği yaptıklarını belirtti. Esken, ortak hedeflerinin, parti değerlerini daha da ileri taşımak ve SPD'ye özgü çeşitlilikten kaynaklan özel güçten daha fazla yararlanmak olduğunu söyledi. Esken partinin sol kanadına mensupken, müstakbel eş başkan Klingbeil ise sağ cenahın temsilcisi olarak biliniyor.

SPD'nin yeni yönetimi 10-12 Aralık tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek federal kongrede seçilecek. Başbakan adayı olarak girdiği genel seçimlerde partisini zirveye taşıyan Olaf Scholz ise parti genel başkanlığını düşünmediğini açıklamıştı.