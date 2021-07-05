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Spehar bugün Anastasiadis ile görüşecek

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BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceği belirtildi.
Spehar bugün Anastasiadis ile görüşecek

BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceği belirtildi.

Rum Haber Kaynakları “Raporlar Öncesinde Önemli Vurgulamalar” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın bugün saat 11.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceğini yazarken Spehar ile Anastasiadis arasındaki görüşmenin, BM Genel Sekreteri’nin iki raporundan öncesindeki son görüşme olacağına da dikkat çekti.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, bu kez dikkate alınması ümidiyle, raporun içeriğine yönelik Spehar’a son vurgulamalarda bulunacağını yazdı.

Spehar’ın kısa bir süre önce Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazan gazete, Hristodulidis’in bu görüşmede “Kıbrıs’taki olayların ve özellikle Türkiye’nin Maraş ile ilgili faaliyetlerinin dikkatli bir şekilde kaydedilmesi” gerekliliğini vurguladığını belirtti.
 

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