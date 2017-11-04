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Spehar: “Çözüm halktan gelsin”

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Spehar: “Çözüm halktan gelsin”
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, çözümün halktan gelmesi gerektiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Economist kongresinde konuşan Spehar, iki toplum liderlerinin oynayacak rollerinin olduğunu ancak vatandaşların rolünün de oldukça önemli olduğunu belirtti.

Spehar, adada barışa ulaşılmasının, halktan gelmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmeler sırasında kaydettikleri ilerlemelere de değinen Spehar, Crans Montana’daki görüşmelerin müzakerelerde bir dönüm noktası olduğunu ancak maalesef anlaşmaya ulaşılamadığını söyledi.

Taraflar yeniden diyaloga girmeye karar verdiklerinde, BM’nin onlara yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade eden Spehar, müzakereler masasında cesur adımlar atılmasının, güvenin olmasının ve gerçekten liderlik gösterilmesinin gerektiğini belirtti.

Liderlerin rollerinin küçümsenmemesi gerektiğini söyleyen Spehar, halkın da söz sahibi olduğunu, halkın ne dediğinin de aynı derecede önemli olduğunu belirtti.

Spehar, bu sürece halkın da müdahil olması gerektiğini söyledi.

Güvenlik konusuna da değinen Spehar, bunun önemli bir boyut olduğunu belirterek, ordular ve garantilerin ötesinde, insanların günlük hayatta nasıl hissetmeleri gerektiğinin ve korkularına nasıl yanıt verildiğinin de önemli olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, Spehar, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere gönderilen malzemelerden gümrük vergisi alınması konusuna da değindi. Habere göre, BM’nin bu eylemle hemfikir olmadığından söz eden Spehar, sorunun çözülmesinin yollarının arandığını belirtti.

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