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Spehar: Çözüm tüm Kıbrıslılar’ın ama en çok da gençlerin yararına

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Spehar: Çözüm tüm Kıbrıslılar’ın ama en çok da gençlerin yararına
Spehar: Çözüm tüm Kıbrıslılar’ın ama en çok da gençlerin yararına

Birleşmiş Milletler Anayasasının yürürlüğe girişi ve BM’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel temsilcisi Elizabeth Spehar dün akşam “BM Günü” resepsiyonu verdi. Ara bölgede bulunan Ledra Palas Otel’de saat 19:00’da başlayan resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de katıldı.

Resepsiyonda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bir konuşma yaptı. Müzakerelerle ilgili ana sorumluluğu taşıyan liderlerin referans kavramlarını tamamlama ve müzakerelere dönmeye yönelik çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiğini belirten Spehar, çözümün tüm “Kıbrıslılar”ın ama en çok da gençlerin yararına olduğunu vurguladı.

Spehar’ın ardından sosyal çalışmalar yürüten Kıbrıslı Türk ve Rum geçler Burak Berk Doluay ile Andromachi Sophokleus konuşarak geleceğe dair umut, arzu ve gayelerini aktardılar.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, dün akşamki konuşmasında, 1945 yılında kurulan BM’nin çatısı altında on yıllar boyunca süren iş birliğinin gelecek yıl 75. yılına ulaşacağını kaydetti ve BM Genel Sekreteri’nin gelecek yılki BM kutlamalarında “Ortak sorunlar, ortak çözümler” temasının göz önünde tutulmasını istediğini söyledi.

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