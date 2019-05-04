Spehar: "Herkese daha parlak ve paylaşılan bir geleceğe yol açmakta yardımcı olmaya hazırız"

UNPOL madalya sunumu töreni sırasında konuşan Spehar, "Birleşmiş Milletler olarak bizler, hem liderlere, hem de Kıbrıslı kadın ve erkeklere; herkese daha parlak ve paylaşılan bir geleceğe yol açmakta yardımcı olmaya hazırız” dedi.

Barış sürecine atıfta bulunan Spehar, "görüşmeler Kıbrıs'taki kardeş operasyonumuzla kolaylaştırılmış olsa da, Genel Sekreter'in İyi Niyet Misyonu; UNFICYP, başarılı müzakerelere ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşmaya yardımcı olarak, sürecin desteklenmesinde hayati bir rol oynamaktadır” dedi.

Törende Spehar, Genel Sekreter Antonio Guterres adına, 8 milletten 18 BM polisine, Birleşmiş Milletlere ve Kıbrıs'taki barış davasına hizmet ettikleri için teşekkür etti ve madalyalar verdi.

Spehar, konuşmasında, misyonun 1964 yılında faaliyete başlamasından bu yana BM polisinin ada genelinde önemli bir rol oynadığını belirtti. UNFICYP’in başarılı bir biçimde görevini yerine getirdiğini, tampon bölgede devriye görevinde bulunduğunu ve yerel topluluk üyeleriyle bağlantı kurarak yasa ve düzenin korunmasına ve normal koşullara geri dönüşe katkıda bulunduklarını söyledi.

17 Nisan'da UNPOL'un ilk kez tampon bölgede bir bisikletli devriye düzenlediğini söyleyen Bayan Spehar, bu devriyelerin UNPOL 'in Lefkoşa kentinde düzenli tur atma kapasitesini artırma ve UNPOL görevlileri için daha fazla esneklik sağlama amaçlı olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar, UNPOL’in, Suç ve Suçlarla İlgili Teknik Komitesi’ne, ülke genelinde suçlar, ceza davaları ve insani davalarla ilgili kritik bilgilerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla Ortak İletişim Odası vasıtasıyla kolaylaştırıcı bir rol oynadığını belirtti.

Spehar ayrıca, şu anda UNFICYP'de görevlendirilen 60 UNPOL memurunun 23'ünün kadın olduğunu belirterek bunun , %33'ü kadın memur oranına tekabül ettiğini söyledi.