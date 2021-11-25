Spehar, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri ile görüştü

Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti temsilcilerinin, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde dün bir araya geldiği, toplantıya BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da katıldığı bildirildi.

Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti temsilcilerinin, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde dün bir araya geldiği, toplantıya BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da katıldığı bildirildi.



Alithia ve diğer gazeteler, toplantının, görevinden ayrılacak olan BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a veda etme amaçlı olduğunu yazdılar

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Habere göre, toplantıda konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Spehar’a Kıbrıs sorunu çözülmüş bir şekilde veda etmeyi çok arzu ettiğini belirtirken “ne yazık ki durumun bundan çok farklı olduğu ve Kıbrıs sorununun tarihteki en kritik döneminde bulunduğunu” ifade etti.

Stefanu, “Kıbrıs sorununda içinde bulunulan çıkmazın dönülmesi zor olan oldubittiler yarattığını” da öne sürdü.