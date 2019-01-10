  • BIST 90.938
  • Altın 227,941
  • Dolar 5,4795
  • Euro 6,3151
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Spehar Liderlerle Görüşüyor

»
Spehar, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle yarın, ayrı ayrı görüşme yapacak.
Spehar Liderlerle Görüşüyor

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle yarın, ayrı ayrı görüşme yapacak.

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından öğleden sonra saat 15.00’de kabul edilecek olan Spehar, sabah saat 11.00’de de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

 Spehar, New York’ta 22 Ocak'ta yapılacak toplantıda, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi ise 30 Ocak'ta Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatıp uzatmamayı görüşmek üzere toplanacak.

 Elizabeth Spehar, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile görüşecek. Spehar ayrıca BM Barış Gücü'ne katkı koyan ülkelerin temsilcileri ve BM Güvenlik Konsey'nin daimi üyelerinin delegasyonlarıyla da bir araya gelecek.

 BM yetkilisi Washington'a da giderek, ABD yetkilileriyle Kıbrıs konusu ve BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması konularını ele alacak.

 Kıbrıs'ta 1964'ten beri görev yapan BM Barış Gücü, en uzun zamandır süren BM misyonlarından biri kabul ediliyor. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresi 6 ayda bir uzatılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akel’den Kıbrıs sorunu hakkında açıklama09 Ocak 2019 Çarşamba 13:15
  • Sol Hareket: Akıncı açıklama yapmalı09 Ocak 2019 Çarşamba 13:11
  • Çavuşoğlu: “Müzakere başlaması mümkün görünmüyor”09 Ocak 2019 Çarşamba 11:40
  • Spehar, New York ziyareti öncesinde liderlerle görüşüyor08 Ocak 2019 Salı 20:02
  • UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusu…08 Ocak 2019 Salı 15:00
  • Avrupa Komisyonu başkan adayı olan Manfred Weber Ada’ya geliyor08 Ocak 2019 Salı 14:55
  • Şilluris Mısır’da kilise ve cami açılışına katıldı08 Ocak 2019 Salı 14:50
  • Kilise malları nerdeyse yarım asır sonra devlete geçiyor08 Ocak 2019 Salı 14:45
  • Anastasiadis bugün Slovenya’ya gidiyor08 Ocak 2019 Salı 14:40
  • Rusya, Güney Kıbrıs'a gidecek vatandaşlarını uyardı07 Ocak 2019 Pazartesi 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti