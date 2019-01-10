Spehar Liderlerle Görüşüyor

Spehar, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle yarın, ayrı ayrı görüşme yapacak.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle yarın, ayrı ayrı görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından öğleden sonra saat 15.00’de kabul edilecek olan Spehar, sabah saat 11.00’de de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Spehar, New York’ta 22 Ocak'ta yapılacak toplantıda, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi ise 30 Ocak'ta Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatıp uzatmamayı görüşmek üzere toplanacak.

Elizabeth Spehar, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile görüşecek. Spehar ayrıca BM Barış Gücü'ne katkı koyan ülkelerin temsilcileri ve BM Güvenlik Konsey'nin daimi üyelerinin delegasyonlarıyla da bir araya gelecek.

BM yetkilisi Washington'a da giderek, ABD yetkilileriyle Kıbrıs konusu ve BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması konularını ele alacak.

Kıbrıs'ta 1964'ten beri görev yapan BM Barış Gücü, en uzun zamandır süren BM misyonlarından biri kabul ediliyor. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresi 6 ayda bir uzatılıyor.