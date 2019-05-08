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Spehar liderlerle yaptığı istişarelerin gündemine BM Barış Gücü’nü aldı

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, liderlerle yaptığı istişarelerin gündemine, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresinin yenilenmesi konusunu aldığı bildirildi.
Spehar liderlerle yaptığı istişarelerin gündemine BM Barış Gücü’nü aldı

Fileleftheros gazetesi “UNFICYP’i de Çerçeveye Alıyor… Spehar’dan Liderlerle BM Barış Gücü Raporu Öncesinde Temaslar” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Spehar’ın, dün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüğünü ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşmesinin söz konusu olduğunu yazdı.

Spehar’ın böylelikle “Kıbrıs sorununu canlı tutmaya çalıştığını” kaydeden gazete, temasların Kıbrıs sorunundaki mevcut aşama, UNFICYP konusu ve Güven Yaratıcı Önlemler olmak üzere üç başlık altında toplandığını belirtti.
Gazete, Spehar’ın Kıbrıs sorunundaki çabaları korumaya çalıştığı mevcut dönemin, Rum Yönetimi’nin ileri sürdüğü “Türk tahrikleri” ile ilgili gönderdiği mesaj göz önünde bulundurulduğunda, çok kritik olduğunu kaydederken, Spehar tarafından verilen mesajda, Türkiye’nin bölgedeki eylemlerinin, Kıbrıs sorunundaki çabalarla ilgili “ciddi engel” teşkil ettiğinin belirtildiğini savundu.

Habere göre BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yaparak, Spehar’ın ΒΜ Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili son toplantısı ışığında ve BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP ile ilgili raporu öncesinde, mevcut durumla ilgili görüşlerini almak üzere liderlerle görüşmek istediğini söyledi.
Sıddık, Spehar’ın Anastasiadis ile yapacağı görüşmenin tarihinin henüz netleşmediğini de belirterek, Spehar’ın temaslarının BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holle Lute’un yapacağı istişarelerle alakası bulunmadığını kaydetti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla aktarıldı:
Politis gazetesi: “Değnek Spehar’ın Elinde”
Alithia gazetesi: “Spehar Görüşleri Dinliyor”
Haravgi gazetesi: “UNFICYP Raporu İçin Hazırlıklar… Spehar’dan Liderlerle Ayrı Ayrı Görüşme”.

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