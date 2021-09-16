Spehar Organizyonunda Teknik Komiteler Son Defa Bir Araya Geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilciliği ve BM Barış Gücü Misyon Şefliği görevinden bu ay sonu ayrılacak olan Elizabeth Spehar’ın veda etkinlikleri devam ediyor.



BM Kıbrıs (UN Cyprus) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Spehar ve BM personeli, teknik komite üyelerinin de katılımıyla “bir araya gelme etkinlikleri”nin sonuncusunu düzenlendi.

Dayanışma Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum Yönetimi Müzakerecisi Andreas Mavroyiannis de katıldı.