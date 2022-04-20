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Sperm bağışı yapmak için Avrupa’yı turluyor: 55 çocuğu var

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Sperm bağışı yapmak için Avrupa'yı turlayan Kyle Gordy, halihazırda 46 çocuğun biyolojik babası ve yakında sperm bağışıyla 9 çocuğun daha babası olacak.
Sperm bağışı yapmak için Avrupa’yı turluyor: 55 çocuğu var

Kyle Gordy, kadınların hamile kalmasına yardımcı olmak için İngiltere ve Avrupa’yı dolaşıyor. 30 yaşındaki Gordy, son gezisinde altı kez daha bağışta bulunduğunu belirtiyor ve “Bu benim İngiltere ve Avrupa’ya yaptığım ikinci sperm bağışı turum” diyor.

Şu sıralar Berlin’de olan Gordy, sperm bağışı yapacağı çiftin Covid’i yenmesini beklediğini söylüyor.

Cambridge’de yaşayan nişanlı çift Kathryn ve Alice, Ağustos 2021’de Gordy’nin bağışından sonra çocuk beklediklerini anlatıyorlar: “Üç yaşında bir oğlumuz var ve bir tane daha istediğimiz için bir bebek sahibi olmaya karar verdik. Bir arkadaşımız bize ondan bahsettikten sonra Kyle’nin profiline baktık ve olumlu hamilelikleri ve güzel donör çocuklar hakkındaki gönderileri gördük.”

Kyle Gordy dokuz çocuğuyla şahsen tanıştığını ve hepsiyle ilgili bilgi aldığını söylüyor: “Biraz modern bir aile gibiyiz.”

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