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Sperm kalitesi salgın döneminde arttı

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Sperm kalitesi salgın döneminde arttı
Sperm kalitesi salgın döneminde arttı

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için sağlıklı beslenen ve takviye olarak multivitamin kullanan erkeklerin sperm kalitelerinin de arttığını söyledi.

Salgından korunmak için herkesin yoğun uğraş verdiği bu dönemde, beslenmeye gösterilen özen ve alınan vitamin destekleri sayesinde insan vücudunda olumlu değişiklikler yaşanmaya başladı.

Yakın takibini yaptıkları erkek hastalarda Covid-19 salgını başladıktan sonra yapılan testlerde sperm sayı ve kalitesindeki artışı tespit ettiklerini söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için sağlıklı beslenme elbette önemli ancak hazır vitaminlerin de kullanımıyla beraber bu etkinin ciddi düzeyde arttığını biliyoruz. Vitamin desteklerinin alınması ile beraber sadece bağışıklık sistemi değil, vücudumuzdaki tüm hücreler güçleniyor ve hatta yenileniyor.

Kısırlık sebebiyle takip ettiğimiz ve 3 aylık periyotlarla sperm testine çağırdığımız takipli hastalarımızın salgın döneminde yoğun vitamin kullanmalarıyla beraber spermlerinin hem sayısında hem de hareketlerinde çok ciddi bir artış olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda bir çok spermin görüntü kalitesi de düzeldi. Hatta yoğun vitamin kullanımıyla beraber salgın döneminde eşi hamile kalan birçok hastamız da oldu" diye konuştu.

Kontrolsüz kullanım uyarısı

Reçetesiz satıldığı için herkesin kolayca ulaşabildiği vitamin tabletleri ile ilgili uyarıda bulunan Dr. Evren Işık, "Pandemi sürecinde vitamin kullanımının artması ile beraber sperm kalitesinin de arttığını gördük ancak herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. Aşırı dozda kullanıldığında vitaminlerin olumsuz etkileri de olabilir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen ve aynı zamanda da kısırlık problemi olan erkeklerin mutlaka doktor kontrolünde vitamin kullanması gerekiyor" dedi.

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