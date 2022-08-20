Sperm kalitesinin düşüşüne ilişkin araştırma: İdrar örneklerinde kimyasal oranı 'endişe verici'

Erkeklerdeki sperm kalitesinin düşüşüne ilişkin yapılan son araştırma, idrar örneklerinde kimyasal madde karışım oranının 'endişe verici' seviyelerde olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası Çevre Dergisi’nde (Journal Environment International) yayınlanan bilimsel araştırmada, yaklaşık 100 erkeğin idrar örnekleri incelenerek, sperm kalitesindeki düşüşün nedenleri sorgulandı.

Bu araştırma, insan doğurganlığını azalttığı bilinen endokrin bozucuların "endişe verici" düzeyde olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, hormonlara zarar verdiği ve sperm kalitesini düşürdüğü saptanan bisfenol ve dioksin gibi kimyasalların oluşturduğu karışımların, normalde güvenli olduğu düşünülen seviyenin 100 katına kadar çıktığı görüldü.

Bilimsel makalede, “risk değerlendirmemiz, erkek üreme sağlığını etkileyen kimyasalların karışımının seviyesinin kabul edilebilirlik oranının çok fazla olduğunu ortaya koyuyor.” denildi.

Araştırmanın 18 ila 30 yaş grubu 98 Danimarkalı erkek arasında gerçekleştirildiği açıklandı. Bu araştırmada idrarda bulunan 9 kimyasal madde mercek altına alındı.

Araştırmada Avrupa Gıda Standartları Ajansı’nın (EFSA), yine erkek idrarlarında bulunan 20’ye yakın kimyasal maddeyle ilgili daha önce açıkladığı veriler de kullanıldı.