Sphear BM güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirdi

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, bugün yaklaşık iki saat boyunca Güvenlik Konseyi üyelerine Bay Guterres'in UNFICYP ve iyi hizmetler hakkındaki iki raporunun yanı sıra Varos'taki son gelişmeler hakkında bilgi verdi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, bugün yaklaşık iki saat boyunca Güvenlik Konseyi üyelerine Bay Guterres'in UNFICYP ve iyi hizmetler hakkındaki iki raporunun yanı sıra Varos'taki son gelişmeler hakkında bilgi verdi
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