Spice Girls grubundan yıllar sonra gelen cinsel ilişki itirafı

90’lı yılların ünlü grubu Spice Girls’ün solistlerinden Mel B, grubun bir diğer üyesi Geri Halliwell ile 20 yıl önce cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

90'lı yılların popüler İngiliz müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinden Mel B (sağdaki), grubun bir diğer üyesi Geri Halliwell ile 20 yıl önce tek gecelik cinsel ilişki yaşadığını açıkladı.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve turneye çıkan Spice Girls’ün üyelerinden 43 yaşındaki şarkıcı Mel B, Piers Morgan's Life Stories adlı TV programında, şimdi 46 yaşında olan Geri Halliwell ile 20 yıl önce bir saat süren cinsel ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

Mel B, “Biz çok iyi arkadaştık. Sadece oldu. Önemli bir şey değildi” dedi.

"Sadece gülüp geçtik hepsi bu. Yalnızca bir defa oldu, tekrar yaşanmadı" diyen Mel B, “Ben dürüst biriyim ve buna kitabımda yer vermeme sebebim, kitabımın bu tür şeylerle ilgisi olmaması” ifadesini kullandı.