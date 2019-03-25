Spice Girls grubundan yıllar sonra gelen cinsel ilişki itirafı

90'lı yılların popüler İngiliz müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinden Mel B (sağdaki), grubun bir diğer üyesi Geri Halliwell ile 20 yıl önce tek gecelik cinsel ilişki yaşadığını açıkladı.
Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve turneye çıkan Spice Girls’ün üyelerinden 43 yaşındaki şarkıcı Mel B, Piers Morgan's Life Stories adlı TV programında, şimdi 46 yaşında olan Geri Halliwell ile 20 yıl önce bir saat süren cinsel ilişki yaşadıklarını itiraf etti.
Mel B, “Biz çok iyi arkadaştık. Sadece oldu. Önemli bir şey değildi” dedi.
"Sadece gülüp geçtik hepsi bu. Yalnızca bir defa oldu, tekrar yaşanmadı" diyen Mel B, “Ben dürüst biriyim ve buna kitabımda yer vermeme sebebim, kitabımın bu tür şeylerle ilgisi olmaması” ifadesini kullandı.
Televizyoncu Piers Morgan’a konuşan Mel B sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geri'ye konuyla ilgili soru sorulduğunda yalanlamayacağını umuyorum çünkü oldu ve bitti, önemli bir şey değildi. Sadece eğlenceliydi. Bana bir soru sordunuz ve yanıtladım.”
Mel B, "Bunun için benden nefret edecek çünkü köşkünde eşi ile beraber havalı bir hayat sürüyor. Fakat bu gerçek. O ve eşi beni öldürecek..." sözlerini de sarf etti.
Grubun Mel C adıyla anılan bir diğer üyesi Melanie Chisholm (en sağdaki), iki grup arkadaşının yaşadıklarını duyduktan sonra şaşkınlığını, “Bunlar tamamıyla benim için yeni bilgiler” şeklinde ifade etti.
Yıllar sonra gelen itirafa henüz Geri Halliwell cephesinden bir yanıt gelmedi.
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