Spice Girls grubunun cinsel ilişki itirafında yeni gelişme

Spice Girls grubu solistlerinden Mel B’nin grup arkadaşı Geri Halliwell ile yıllar önce bir kez cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etmesinin ardından, konuyu irdeleyen İngiliz basını, ortaya Geri Halliwell yıllar önce verdiği röportajda isim vermeden ilişkiyi doğruladığını yazdı.

Spice Girls grubu solistlerinden Mel B’nin grup arkadaşı Geri Halliwell ile yıllar önce bir kez cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etmesinin ardından, konuyu irdeleyen İngiliz basını, ortaya Geri Halliwell yıllar önce verdiği röportajda isim vermeden ilişkiyi doğruladığını yazdı.

90’lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls’ün üyelerinden Mel B’nin (sağdaki), gruptan arkadaşı Geri Halliwell ile 20 yıl önce bir kez cinsel ilişki yaşadıkları itirafının yankıları sürüyor.

Geri Halliwell’in (46) yıllar önce verdiği bir röportajda olayı isim vermeden açıkladığı ortaya çıktı. Geri Halliwell, o röportajda, bir kez yaşadığı cinsel ilişki sonrasında eşcinsel olmadığını anladığını açıklıyor.

Radyo söyleşisinde, Mel B (43) ile olduğunu açıklamadığı lezbiyen ilişkisi hakkında konuşan Halliwell, “Göğüsleri seviyorum ama diğer şeyler benim harcım değil” diyor.

Halliwell’in, “Lezbiyenlikle ilgili şeyleri sevmiyorum. Bir denemeydi. İçkiliydim” sözleri dikkat çekti.

Şimdi F1 milyoneri Christian Horner ile evli olan Geri Halliwell, 90’lı yıllarda verdiği röportajda, ilişki yaşadığı Mel B hakkında konuşurken, “Asla onun kim olduğunu söyleyemem. Onun da benim gibi lezbiyen olmadığını düşünüyorum. Sizin hayal gücünüze bırakıyorum” diyor.

Piers Morgan’sın televizyon programında konuşan Mel B, Geri Halliwell ile 20 yıl önce tek gecelik cinsel ilişki yaşadığını açıklayarak, “Biz çok iyi arkadaştık. Sadece oldu. Önemli bir şey değildi” demişti.

"Sadece gülüp geçtik hepsi bu. Yalnızca bir defa oldu, tekrar yaşanmadı" diyen Mel B, “Ben dürüst biriyim ve buna kitabımda yer vermeme sebebim, kitabımın bu tür şeylerle ilgisi olmaması” ifadesini kullanmıştı.

Mel B sözlerini şu şekilde sürdürmüştü: "Geri'ye konuyla ilgili soru sorulduğunda yalanlamayacağını umuyorum çünkü oldu ve bitti, önemli bir şey değildi. Sadece eğlenceliydi. Bana bir soru sordunuz ve yanıtladım.”