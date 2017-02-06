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Spiegel "Trump kapağını" savundu

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Spiegel "Trump kapağını" savundu
Der Spiegel dergisinin ABD Başkanı Trump’ı Özgürlük Heykeli’nin kafasını keserken betimleyen kapağı, kamuoyunda tartışma yarattı.

Derginin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer tepki çeken illüstrasyonu savundu.Reuters TV'ye konuşan Der Spiegel Genel Yayın Yönetmeni Klaus Brinkbäumer illüstrasyonun demokrasiye yönelik tehditlere karşı bir yanıt anlamı taşıdığını söyledi.

Cumartesi günü yayımlanan sayının kapağındaki illüstrasyonda Trump figürü bir elinde kanlı bir bıçak diğer elinde de Özgürlük Heykeli'nin baş kısmını tutmuş olarak görülüyor. Heykelin baş kısmından aşağıya doğru kan damlaları süzülüyor. Her iki  elini havaya kaldırmış şekilde görülen Trump figürün ağzı açık. Kapakta Önce Amerika (America First) ifadesi yer alıyor.

Der Spiegel'in kapağı başta Twitter olmak sosyal medyada ve uluslararası medyada tartışma yarattı. İllüstrasyonun bu etkiyi yaratmasını beklemediklerini belirten Klaus Brinkbäumer kimseyi provoke etmek istemediklerini söyledi. "Konunun neyle ilgili olduğunu göstermek istiyoruz, konu demokrasi, özgürlük, basın özgürlüğü, yargı özgürlüğü ve tüm bunlar ciddi olarak tehlike altında” diyen Brinkbäumer "Yani demokrasiyi savunuyoruz. Bunlar ciddi zamanlar mı? Evet öyleler” diye konuştu.

Gazeteci Klaus Brinkbäumer Suriye'de kafa kesen radikal İslamcı IŞİD miltianlarıyla Trump arasında bir benzerlik kurmak isteyip istemedikleri sorusuna ise bir yorum yapmadı. ABD'li Kübalı sanatçı Edel Rodriguez The Washington Post gazetesine kapakla ilgili olarak "Bu demokrasinin kafasının kesilmesi, bu kutsal bir simgenin kafasının kesilmesi” yorumunda bulunmuştu.

Hür Demokrat Parti üyesi ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff kapağın "zevksiz” olduğunu söylemişti. Alman Die Welt gazetesi kapağın "gazeteciliğe zarar verdiği” görüşünü savundu. Frankfurter Allgemeine Zeitung ise "Trump'ın tam da ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu, kendisine ait çarpık bir resmin basın hakkında sahip olduğu kendi çarpık resmi de düzeltebileceğini” yazdı.

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