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ŞPO, Cumhurbaşkanı Tatar'ı İmarla İlgili Yasalara Uymaya Davet Etti

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ŞPO, Cumhurbaşkanı Tatar'ı İmarla İlgili Yasalara Uymaya Davet Etti
ŞPO, Cumhurbaşkanı Tatar'ı İmarla İlgili Yasalara Uymaya Davet Etti

Şehir Plancıları Odası (ŞPO), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı açıklama ile İmar Yasası altında oluşturulan planları yok saydığını ileri sürerek, Tatar’ı Anayasa ve yasalara uymaya davet etti.

Oda Başkanı Gizem Caner yaptığı yazılı açıklamada, Tatar’ın açıklamalarıyla İmar Yasası, imar planları ve emirnameleri yok saydığını ileri sürerek, şöyle devam etti:
“Sayın Tatar, inşaat firmalarına bu yasalara uymamalarını ve kaçak inşaatlarına devam etmelerini tavsiye etmekle kalmayıp, Cumhurbaşkanı olarak arkalarında olduğunu dile getirdi. Bir başka deyişle, 55/89 İmar Yasası altında oluşturulan planları ülkenin en üst mevkiinde yer alan Cumhurbaşkanı yok saydı.”

“Yıllardır ülkenin hiçbir alanında plan yapmayan, imar planı yapmamakla övünen bu zihniyetin daha farklı bir düşüncesi olmadığını” savunan Caner, Tatar’ın Başbakanlığı zamanında bitmiş Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı Resmi Gazete’de yayınlatmayarak bölgeyi plansız gelişmeye mahkum ettiğini ileri sürdü.

“Gelişmiş tüm ülkeler planlama ile yönetilir. Bir inşaatın nereye yapılacağı, bir bölgenin nasıl kalkınacağı planlarla belirlenir. Bu gelişmeler keyfe göre yapılırsa ortaya kaçaklarla dolu Girne, Mağusa, İskele çıkar” diyen Caner, inşaat firmalarına ve halka KKTC Anayasası altında oluşturula yasalara uyma çağrısı yaptı.

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