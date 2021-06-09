ŞPO: "Yeniboğaziçi ve İskele'de ÇED Raporlarında usulsüzlük tespit edildi"

Şehir Plancıları Odası Kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yayınladı

Gelen şikayetler üzerine, odamız, Çevre Koruma Dairesi tarafından duyurulmuş olan ÇED Raporu halkın katılımı sürecinde olan bazı dosyaları incelemiş bulunmaktayız.

İncelememiz sonucunda aşağıdaki usulsuz işlemleri tesbit etmiş bulunmaktayız.

1) Salamis Otel içerisinde yapılmış olan binanın ÇED süreci:

Otel içerisinde 2 yıl önce(2019 yılında) inşaat ruhsatı olmadan yapılmış, bitmiş ve faaliyete geçmiş olan bir binaya 2 yıldır hiçbir kurum tarafından müdahale edilmemiş ve binanın faaliyete girmesinden 2 yıl sonra ÇED raporu hazırlanmıştır.

2) Dörter Construction'a ait Yeniboğaziçi'nde toplu konut projesi:

Söz konusu proje Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi-2'ye tabii olup Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi'ne (yani yürürlükten kalkmış olan Emirname) göre değerlendirilip ÇED sürecine gönderilmiştir. Ancak projenin Şehir Planlama Dairesi tarafından değerlendirilmiş olan proje, söz konusu yürürlükten kalmış olan Emirnameye de uygun değildir. Yani tamamen usulsüz bir şekilde dosyaya işlem yapılmaktadır.

3) Döveç Construction'a ait İskele'de toplu konut projesi:

Taslak ÇED Raporu ekleri incelendiğinde, ekler arasında Şehir Planlama Dairesi tarafından verilmiş bir onay veya görüş olmadığı görülmektedir. İlgili proje Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi-2'ye tabii olup imara kapalı bölge içerisindedir. Ayrıca 2018 yılında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından verilen görüşte; söz konusu parselde kazı çalışması yapıldığı ve herhangi bir eski esere rastlanmadığı ancak Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiş parsellere komşu parsel olmasından dolayı yapılacak herhangi bir inşai ve fiziksel müdahalenin Anıtlar Yüksek Kurulu onayına sunulması gerektiği belirtilmiştir. Buna rağmen ÇED Raporu taslağı eklerinde Anıtlar Yüksek Kuruluna ait bir onay olmadığı görülmektedir

Bunlar ÇED sürecinde olan projelerden sadece birkaçıdır. İlerleyen sürelerde diğer projeler de tarafımızdan incelenecek ve yasal tüm haklarımız saklı kalacak şekilde gerekli işlemler yapılacaktır.