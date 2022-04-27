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ŞPO:“Adalete, hukuka ve insanlığa karşı işlenen büyük bir suç”

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Şehir Plancıları Odası, 17 sanıklı Gezi Davasında açıklanan kararın, Türkiye Cumhuriyeti’nde “yargının hukuki değil, siyasi olarak işlediğini” gözler önüne serdiğini söyledi.
ŞPO:“Adalete, hukuka ve insanlığa karşı işlenen büyük bir suç”

Şehir Plancıları Odası, 17 sanıklı Gezi Davasında açıklanan kararın, Türkiye Cumhuriyeti’nde “yargının hukuki değil, siyasi olarak işlediğini” gözler önüne serdiğini söyledi.

Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten”  18’er yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklananların arasında şehir plancıların meslektaşları Tayfun Kahraman, mimar Mücella Yapıcı ve avukat Can Atalay’ın da yer aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Kamuya ait Gezi Parkı’nın betonlaşmasını ve dolayısıyla bir kent suçu işlenmesini, barışçıl yollarla önlemek isteyen bu insanlara layık görülen hapis cezaları, adalete, hukuka ve insanlığa karşı işlenen büyük bir suçtur. Bu kararla birlikte, mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan plancılar, mimarlar ve avukatlar, adalet, doğa sevgisi, paylaşım ve kamu yararını savunmak uğruna özgürlüklerini yitirmişlerdir” denildi.

Üyelerinin çıkarlarını korumakla yükümlü olan meslek odalarına ek görevler düştüğü vurgulanan açıklamada “Kuzey Kıbrıs’ta gelişen siyaset anlayışına karşılık, mesleğimize ve üyelerimize sahip çıkmanın yanında, halkımızda bu gidişatın tehlikelerine ilişkin farkındalık yaratmak için çabalıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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