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Spor Basınına Karşı Yapılan Saldırıları Kınıyoruz

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Spor Basınına Karşı Yapılan Saldırıları Kınıyoruz
Spor Basınına Karşı Yapılan Saldırıları Kınıyoruz

Futbol liglerinde son haftalarda oynanan karşılaşmalarda, spor basınının hedef alındığını üzülerek gözlemliyoruz. 

AKSA Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Türk Ocağı Limasol-Doğan Türk Birliği karşılaşması esnasında karşılaşmayı basın tribünden takip etmekte olan basın mensuplarına karşı, bir taraftar ağıza alınmayacak hakaretlerde bulunmuş, araya giren duyarlı taraftarların müdahalesiyle bu olay büyümeden önlenmiştir.

AKSA Süper Ligi’nin 15’inci haftasında da Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke-Türk Ocağı Limasol karşılaşmasında da yine spor basınının hedef alınması bardağı taşıran son damla olmuştur.

Lefke-Türk Ocağı Limasol karşılaşmanın son dakikaları oynanırken, saha içerisindeki bir pozisyonun ardından basın tribününde spor yazarı arkadaşlarımız Beyzade Ünalmış ve Tahir Topaloğlu’na ve saha içerisinde karşılaşmayı görüntülemeye çalışan Baran Ünalmış’a karşı yapılan sözlü saldırıları kınıyoruz.

Sporun dostluk ve kardeşlikten beslendiği bilinciyle, spor basını emekçilerine karşı yapılan bu kabul edilemez saldırılar karşısında sessiz kalmayacağımızı ve yasal haklarımızı da kullanarak gerekeni yapacağımızı, tüm kamuoyuna bir kez daha hatırlatırız.   

Sporcusundan yöneticisine, antrenöründen hakemine, spor basınından taraftarına kadar tüm paydaşlar ülke sporumuza hizmet etmek ve daha iyi yerlere taşımak adına emek sarf ediyoruz. Yukarıda dikkat çektiğimiz üzücü olayların tekrarlanmaması için, tüm paydaşları işbirliğine ve tedbir almaya çağırıyoruz. 

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