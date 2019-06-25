Spor Bilimciler Mesleğe Atıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,

Spor Bilimleri Fakültesine bağlı 3 farklı bölümden toplam 79 mezun öğrencinin diploma aldığı törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve Tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Grubu gösteri yaptı. Törende, Yakın Doğu Üniversitesi için yazılmış olan R&B hip hop parçası da dans eşliğinde seyirciye sunuldu. Törenin açılış konuşmasını ise fakülte birincisi Salih Adakan yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesinden Mezun Olmanın Gururunu İfade Etti…

Adakan; “Bu konuşmayı mezun arkadaşlarım adına yapmaktan onur duyuyorum. Burada alanında uzman birçok hocamızdan değerli bilgiler edindik. Yalnız akademik değil bizi hayata dair insani birçok değerler kazandırdıkları için tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Yakın Doğu Üniversitesi gibi büyük bir eğitim kurumundan mezun olmanın gururunu yaşıyoruz. Son olarak bizleri bu yolda yalnız bırakmayan ailelerimize de sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu; “Mesleğiniz Sizin İyi Bakmanız Gereken, Besleyip Büyüteceğiniz Kendi Çocuğunuzdur…”

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu da yaptığı konuşmada, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinden seçkin ve deneyimli eğitim kadrosu önderliğinde mezun olan gençlerin, Yakın Doğu Üniversitesi’ne layık bir çizgide kalarak mesleklerini yapacaklarından ve başarılarını göstereceklerine inanç belirtti.



Prof. Dr. Tiryakioğlu şöyle konuştu: “Mesleğinizin değeri, elbette kişisel yaratıcılığınız, kendinize güveniniz, profesyonel alanda göstereceğiniz üstün iletişim becerileriniz ve çağın bilimsel ve teknolojik yeniliklerine ayak uydurmanız sayesinde daha da olgunlaşacak, artacaktır. Sevgili arkadaşlar, başarınız bizim başarımızdır. Mesleğiniz sizin iyi bakmanız gereken, besleyip büyüteceğiniz kendi çocuğunuzdur artık, size emanettir.”

Sağlıklı Düşünebilen, Sporu Yaşam Tarzı Olarak Benimseyen Yeni Nesiller Yetiştirmek Misyonunuz Olmalıdır…

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünden hareketle meslek hangi alanda olursa olsun, saygı duyulduğu, ciddiye alındığı ve emek verildiği sürece hedefe ulaşılabildiğini ifade eden Prof. Dr. Tiryakioğlu, “Eğitiminiz yeni ve taptaze mesleğinizle birlikte size açılan en büyük kapıdır. Sorumluluklarınız çok büyüktür; sağlıklı düşünebilen, sporu yaşam tarzı olarak benimseyen yeni nesiller yetiştirmek misyonunuz olmalıdır. Başarılarınızı duymak, onlardan haberdar olmak bizleri mutlu edecektir. Her birinizi sevgiyle kucaklıyor, aydın ve başarılı yolculuklar diliyorum. Sağlıcakla kalınız’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doç. Dr. Tüzünkan; “Spor Alanında Gelecek Nesillerin İhtiyaçlarını Öngörebilme Vizyonuna Sahip Öğrenciler Yetiştirmek Hedefimizdir…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ise yaptığı konuşmada, bilimin ışığında çağdaş yöntemlerle eğitim alan öğrencileri, araştırmacı ve sorgulayıcı özellikler kazandırırken, ülkemizde “yaşam boyu spor” ilkesini özümsemiş, fiziksel ve psikolojik bakımdan sağlıklı nesiller yetişmesini sağlayan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Hızlı gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli elamanları ve yöneticileri yetiştirme amacıyla yola çıkan Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili dersleri uygulayabilecek, genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli öğretmenler yetiştirirken, spor organizasyonları, spor endüstrisi, spor tesisleri, spor pazarlaması, spor ekonomisi gibi birçok alanda hizmet verebilecek entellektüel düşünebilen, girişimci, karar verme yetkinliğine sahip, yaratıcı ve problem çözme kabiliyeti yüksek spor yöneticileri ve antrenörler de yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Kampüs alanında yüksek standart donanımına sahip spor merkezlerinin, rekreasyon alanlarının, olimpik yüzme havuzunun ve üniversite içerisinde sportif alanda faaliyet göstermekte olan birçok kulübün var olması en önemli farklılıkları olduğunu aktaran Doç. Dr. Tüzünkan, eğitim alanında Kıbrıs’ta ve dünyada önemli bir referans noktası haline gelen Yakın Doğu Üniversitesi’nin, üniversitelerarası müsabakalarda atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, darts, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarında hem kadınlarda hem de erkeklerde adını bir çok kez şampiyonluklara yazdırdığını anlattı.

“Gelecekteki Başarılarınızı Gurur ve Onurla İzleyeceğiz...”

Mezun öğrencilere de seslenen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Bulunduğunuz her ortamda yeniliğin öncüsü olacak, Türk Sporunun içerisinde bulunduğu eskimiş yöntemleri, sizlerin yeni ve yaratıcı fikirleri, projeleri, ilericiliği ve liderliği ile çok daha iyi noktalara getireceğinizden hiç şüphemiz yoktur” dedi.

Öğrencileri ile gurur duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Tüzünkan, Başarılarınızın sizden sonra mezun olacak öğrencilerimize ilham olması dileğiyle. Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak çalışma hayatınızda göstereceğiniz her yeni başarı, Yakın Doğu Üniversitesini daha da yüceltecek, bizleri mutlu edecek, göğsümüzü kabartacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalyaları ve diplomaları, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan tarafından takdim edildi. Ardından mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören mezun öğrencilerin keplerini atmasıyla sona erdi.