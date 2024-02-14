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Spor Dairesi: Bisiklet Federasyonu’nun etkinlikleri durduruldu

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Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun etkinliklerinin durdurulduğu bildirildi. 
Spor Dairesi: Bisiklet Federasyonu’nun etkinlikleri durduruldu

Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun etkinliklerinin durdurulduğu bildirildi. 

Daireden yapılan açıklamada, "Spor Dairesi olarak, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’na 9 Şubat 2024 tarihli yazı ile dairemize gelen müracaatlara istinaden ivedi olarak 2023-2024 organizasyonları, katılım sağlayan kulüpleri ve yarış sonuçları ile ilgili bilgiler istenmiştir. Bu bilgilerin dairemize iletilmesi ve değerlendirilerek ilgili federasyonun faaliyet takvimi doğrultusunda Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun yapılması programlanan etkinliklerinin durdurulması konusunda gereği için uygulama istenmiştir.  Bu sürecin dışında dairemiz tarafından herhangi bir uygulamaya gidilmemiştir." denildi.

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