Spor Dairesi Ceza Kurulu Koop Spor oyuncularının serbest olduğu kararını verdi ve Federasyona transfer dönemi açarak oyuncuların serbest transferine imkan tanıması önerisinde bulundu.

KOOP BÜYÜKLER LİGİNDE YOK OYUNCULARI SERBEST

Kararla oynanmış olan tüm ligler tescillenmiş olurken. KOOP SPOR’un tüm oyuncuları ise serbest kaldı.

KOOP ALT LİGLERDE İTİRAZINI GERİ ÇEKTİ

Kararda ayrıca oynanmış olan U14,U16 erkekler ve U16 kızlar ligi ile ilgili Koop Spor itirazlarını geri çektiği için herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak.