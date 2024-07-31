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Spor Dairesi Ceza Kurulunun Basketbol ile ilgili aldığı kararlar "Ne anlama geliyor"?

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Spor Dairesi Ceza Kurulunun Basketbol ile ilgili aldığı kararlar "Ne anlama geliyor"?
Spor Dairesi Ceza Kurulunun Basketbol ile ilgili aldığı kararlar "Ne anlama geliyor"?

Spor Dairesi Ceza Kurulunun Basketbol ile ilgili aldığı kararlar "Ne anlama geliyor"?

1- Spor Dairesi Ceza Kurulu 23 Mayıs 2024 tarihi itibarı ile Koop Spor oyuncularının serbest olduğu kararını verdi

2- Spor Dairesi Ceza Kurulu Temur Rustamov transferini 23/5/2024 tarihi itibarı ile gerçekleştiğini kaydetti

3- Basketbol Federasyonu'na Koop Spor oyuncularının serbest olduğu ve transferleri için geçiş açılmasını önerdi

4- Oynanmış ve biten U14,U16,Erkek ve U16 Kızlar ile Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar liglerinin bittiğini kaydetti

5- U18 ligi eğer açılacak ve oynanacak ise Koop Spor'un bu lige alınmasını Federasyona önerdi

6  Spor Dairesi Ceza Kurulunun aldığı kararın "usulen olduğu" Federasyonun karar defterlerinin gösterilmediğinden "kararların alınmadığı savı" ile alındığı kararda kayda geçti. Buna dayanarak Spor Dairesi Ceza Kurulu, Basketbol Federasyonu  Yönetim Kurulu’nun almış olduğu KOOP-SPOR’un üyeliğini silme kararını “alınmamış” olarak kayda geçirdi.

7- Basketbol Federasyonu Başkanı'na karar defterlerini ve kararları göstermemesi nedeni ile 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.  (Bu kararın pratikte herhangi bir karşılığı olmadığı belirtiliyor)

 

YİM YOLU AÇIK

- Ceza Kurulu kararları YİM'e (Yüksek İdare Mahkemesi) götürülebiliyor.

- YİM'den ara emri alınmadığı sürece kararlar uygulanmak durumunda.

 

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