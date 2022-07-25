  • BIST 2.548,49
  • Altın 983.622
  • Dolar 17.8209
  • Euro 18.1934
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Spor dairesi’nde görevden alma ve atamalar

» »
Spor dairesi’nde görevden alma ve atamalar
Spor dairesi’nde görevden alma ve atamalar

Başbakan Ünal Üstel, piyango biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili Piyangolar Birimi’nde görev değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Başbakan Üstel, Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın getirildiğini bildirdi.

Bu arada Başbakan Üstel Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığı belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin en önemli halkalarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeni ile hazırlanan Devlet Piyangosu biletlerinde kullanılan hatalı görselle ilgili gerekenin yapıldığını açıkladı.

Üstel, yapılan hatanın kabul edilemez olduğunu ifade ederek “buna müsamaha gösterilemezdi, bu konuda gerekli müdahaleler yapıldı. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için de her türlü tedbiri alıyoruz” dedi. Başbakan Üstel Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı görevine de Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığını açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tamamlanmamış Aşı Dozlarının Tamamlanması Önem Arz Etmektedir25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:46
  • Taşpınar Şehitleri düzenlenen törenle anıldı25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:23
  • Tatar: Federal temelde bir anlaşma kabul edilemez25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:07
  • Anastasiadis İyileşmedi25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:02
  • Erhürman, maaş kesintilerini eleştirdi!25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:50
  • Serdaroğlu: İtirazları Görüşmek İçin Herhangi Bir Randevu Tarihi Verilmedi25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:42
  • AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek...25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:35
  • Osman Uzun istifa etti!25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:28
  • Toplam 25 Yangın Meydana Geldi25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:19
  • 69 Kaza, 19 Yaralanma25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti