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Spor emekçileri anıldı

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Mağusa futbol masterleri derneği ile Mağusa Hisar derneği tarafından organize edilen anlam değeri yüksek olan anı maçı  öncesinde ülke sporuna önemli hizmetleri ve emekleri olan merhumlar Nusret Mahirel, Çetin Şah, Onur Kandili kabirleri başında anıldı
Spor emekçileri anıldı

Mağusa futbol masterleri derneği ile Mağusa Hisar derneği tarafından ilk kez organize edilen anlam değeri yüksek olan anı maçı  öncesinde ülke sporuna önemli hizmetleri ve emekleri olan merhumlar Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili kabirleri başında anıldı. Mağusa futbol masterleri derneği başkanı Çetin Gülhan yönetimi tarafından organize edilen merhumları anma töreni Gazimağusa kabristanlığında bulunan Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Mehmetçik kabristanlığında bulunan Onur Kandili ziyaret edilerek anıldı.

Duygusal Anlar

Anma törenlerine Mağusa futbol masterleri derneği başkanı Çetin Gülhan, yönetim ve futbolcuların yanı sıra Mahirel ailesi, Şah ailesi, Kandili ailesi ve Cenk Şeren katıldı. Dumlupınar Spor Kulübünde başkanlık yapan Nuster Mahirel, Çanakkale takımında futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden Çetin Şah, Mağusa Türk Gücü  sporcusu Onur Kandili kabirleri başında anılırken, çok duygusal ve hüzünlü anlar yaşandı. Anma törenlerinin ardından Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili’nin mezarlarına Mağusa futbol masterleri derneği taarfından çelenkler bırakılarak dualar okunarak ruhuları şad edildi.

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