Spor İle Uyku Arasındaki Bilmeniz Gereken Muhteşem İlişki

Araştırmalar, uykusuzluk ya da yetersiz uyku kalitesi sorunu yaşayanların haftada dört kez aerobik egzersiz yaptıktan sonra 'zayıf uyuyanlardan', 'iyi uyuyanlara' geçtiğini gösteriyor. Ayrıca bu kişiler düzenli egzersizin sonucu olarak gündüz daha az uyku hali ve daha fazla canlılık hissi yaşıyor.