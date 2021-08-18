Spor İle Uyku Arasındaki Bilmeniz Gereken Muhteşem İlişki

İyi ve kaliteli bir uyku, sağlık için olmazsa olmaz… Spor Eğitmeni Yiğit Yurtseven özellikle yazın sıcak havanın da etkisiyle bozulan uyku düzeninin spor yaparak korunabileceğini söyledi. Düzenli sporun uykuya dalma süresini kısalttığını vurgulayan Yurtseven, spor ile uyku arasındaki ilişkiyi anlattı.
Aerobik enerjiyi artırıyor
Araştırmalar, uykusuzluk ya da yetersiz uyku kalitesi sorunu yaşayanların haftada dört kez aerobik egzersiz yaptıktan sonra 'zayıf uyuyanlardan', 'iyi uyuyanlara' geçtiğini gösteriyor. Ayrıca bu kişiler düzenli egzersizin sonucu olarak gündüz daha az uyku hali ve daha fazla canlılık hissi yaşıyor.
Uykuya dalmaya pozitif etki
Orta yoğunlukta aerobik veya HIIT yapan kişilerin uyku alışkanlıklarına bakıldığında, egzersizin uykuya dalma süresinde önemli bir azalmaya neden olduğu görülüyor. Başka bir deyişle egzersiz yapan kişiler çok daha hızlı uykuya dalabiliyor.
Kaygıdan kurtulun
Uykusuzluk problemi sadece fiziksel ya da sadece psikolojik faktörlerden kaynaklamayabilir. Kimi durumlarda uykusuzluğun ortaya çıkması bu iki tür faktörün birleşimiyle de oluşabilir. Araştırmalara göre özellikle orta yoğunlukta aerobik egzersiz uyku öncesi hissedilen kaygıyı azaltıyor.
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