Spor müsabakaları ertelendi

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Türkiye’de gerçekleşen ve ülkemiz adına da yaşanan kayıplarla üzüntüye sebep olan depremle ilgili olarak tüm spor müsabakalarının 20 Şubat Pazartesi gününe kadar ertelendiğini açıkladı.

Cahitoğlu’nun açıklaması şu şekilde, "Özellikle Adıyaman’da yaşanan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin de içinde bulunduğu İsias Otel den gelen acı haberlerle birlikte tüm spor müsabakalarını bir hafta daha erteleme kararı aldık”.