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Spor salonları açıldı

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Spor salonları açıldı
Spor salonları açıldı

KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Buna göre, bugün spor salonları açıldı.

Açılım konusunda ilk adım 11 Mayıs’ta restoranların paket servislerinin başlamasıyla atılmıştı.

Restoran, kafeterya, pastane, internet kafe, kahve, bar gibi yerler ile kuaför, berber ve güzellik salonları 20 Mayıs’ta, çocuk parkları ise 22 Mayıs’ta açılmıştı.

Toplu ibadet yasağı Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan namazla kaldırılmıştı.

Öte yandan casinolar, oteller, bet ofisler ve dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak. Kültür sanat etkinlikleri de bu tarihten itibaren yapılabilecek.

1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşlarına da başlanabilecek. Aynı gün kreşler de hizmete girecek.

Şartlar böyle devam ederse düğün salonları da 1 Temmuz itibarıyla açılacak.

Ülkede gece yarısı 00.00’dan sabah 06.00’ya kadar sokağa ise çıkmak hâlâ yasak. Sokağa çıkanların maske takması da zorunlu.

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