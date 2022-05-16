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Spor sonrası enerjinizi meyve suyu içerek yenileyin

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​​​​​​​Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini her fırsatta vurgulayan uzmanlar, spor sonrasında kaybedilen enerji ve minerallerin spor sonrasında içilen bir bardak meyve suyu ile geri kazanılacağını vurguluyor.
Spor sonrası enerjinizi meyve suyu içerek yenileyin

Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini her fırsatta vurgulayan uzmanlar, spor sonrasında kaybedilen enerji ve minerallerin spor sonrasında içilen bir bardak meyve suyu ile geri kazanılacağını vurguluyor.

Spor sırasında vücudumuz, günlük yaşantımızda yaptığımız hareketlere göre çok daha fazla enerji tüketir ve yapılan egzersizler sonucunda belirli miktarda mineraller ter yoluyla vücuttan dışarı atılır. Uzmanların önerisine göre spordan sonra bir bardak meyve suyu içmek, hem oluşabilecek kas ağrılarının önüne geçiyor hem de kaybedilen sıvı minerallerin geri kazanılmasını sağlıyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, konuyla ilgili, “Meyve suları vücudun sıvı gereksinimini karşılamasının yanı sıra, içeriğindeki antioksidan ve mineraller ile hücrelerin yaşamsal faaliyetlerinin ve vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda meyve sularında bulunan meyvenin kendisinden gelen doğal şekerler, verdikleri enerji sayesinde vücudun zinde kalmasını sağlıyor.” dedi. 

İnanç, sebze ve meyvelerin egzersiz yapanlar ve sporcular için son derece önemli potasyum kaynakları olduğunu vurgularken, özellikle yaz aylarında içilen bir bardak meyve suyunun, egzersiz sonrasında kaybedilen sıvı ve minerallerin geri kazanılmasına yardımcı olduğunu belirtti.”

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