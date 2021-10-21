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Spor Yaralanmaları ve Spor Kaynaklı Ağrı Problemlerine Dikkat Edilmeli!

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Spor Yaralanmaları ve Spor Kaynaklı Ağrı Problemlerine Dikkat Edilmeli!
Spor Yaralanmaları ve Spor Kaynaklı Ağrı Problemlerine Dikkat Edilmeli!

Spor yaralanmaları, vücudun çeşitli bölgelerinde spor gibi yorucu faaliyetlerden kaynaklanabilecek geniş bir yaralanma kategorisini ifade eder. Vücudun spor yaralanmalarından zarar görmeye daha eğilimli bazı kısımları vardır.

Yaygın sebepler

Aşağıda en yaygın 8 spor yaralanması türü verilmiştir. İlk üç kategori (koşucu dizi, omuz yaralanmaları ve ayak bileği burkulma) tüm spor yaralanmalarının % 80'inden fazlasını oluşturmaktadır.

1. Koşucu Dizi

Koşucu dizi en yaygın spor yaralanması türüdür. Sorun; en yaygın olarak koşucular, bisikletçiler, yüzücüler ve aerobik yapan, futbol, basketbol ve voleybol oynayan insanlarda görülür. Dizin aşırı kullanımı, diz ekleminin içindeki kıkırdak ve çevresindeki bağların ve tendonların tahriş olmasına yol açar ve bu da bu sorunlara sebep olur.

2. Diz Bağ Yaralanmaları (ÖÇB yırtığı, İç ve dış taraf yan bağ yırtığı, AÇB yırtığı, Menüsküs yırtığı)

Diz yaralanmaları, diz üzerine çarpmanın, düşmenin veya bükülmüş bir diz üzerine düşmenin bir sonucu olabilir. Bunlar futbolcularda en

yaygın spor yaralanmasıdır. Bu hasarlar, yaralanmalar diz kemiklerini bir arada tutan bağların ve kıkırdak yapıların zarar görmesidir.

3. Omuz Yaralanması (Rotator manşon yırtılması)

Bu yaralanmalar çoğunlukla tenis, yüzme ve voleybol gibi sporlar esnasında meydana gelir. Bu sorunların başlıca nedeni, rotator manşonun (omuz çevresindeki bir grup tendon ve kas) aşırı kullanımına bağlıdır.

4. Ayak Bileği Burkulması

Ayak bileği burkulmaları, hızlı bir şekilde atlama, koşma veya dönmeyi içeren aktivitelerde yaygındır (örneğin futbol, basketbol vb.). Bazı hareketler, ayak bileğinin bükülmesine ve bir tendonun/bağın yırtılmasına yol açabilir.

5. Tenis/Golfçü Dirseği

Tenisçi dirseği, teniste tekrarlanan vuruşlar nedeniyle dirsekte tendon dejenerasyonunu içerir. Bu durum dirseğin dış tarafında ağrıya neden olur. Golfçü dirseği, önkol gerilmesinin sorumlu kasların yangılanması nedeniyle dirseğin iç tarafını etkiler.

6. Shin Splints

Shin Splints, alt bacak kemiği (tibia) çevresindeki kasların zorlanmasının neden olduğu tibia çevresindeki ağrı anlamına gelir. Bunlar çoğunlukla aktif olmayan kişilerde çalışmaya başlayıp aktivite yoğunluğunu çok hızlı bir şekilde arttıran sporcularda görülür

7. Kasık Gerginliği (çekmesi)

Bu, bacakların birbirine doğru çekilmesine yardımcı olan ve uyluğun iç kısmında bulunan keskin ağrı ve bazen de şişmeye neden olan üst uylukta yer alan adduktor kaslarının bir gerilimini ifade eder. Bu genellikle koşu sırasında aniden yön değiştirme gibi aktivitelerde olur.

8. Hamstring Zorlanması

Hamstringler uyluk arkasında bulunan kaslardır. Hamstring gerginliği ya da zorlanması en çok yetersiz ısınma veya aşırı yorgunluk nedeniyle ortaya çıkar.

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