Spor Yazarları Bilgilerini Tazeleyecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri, bu yıl 7-9 Ocak 2022 tarihlerinde Bafra’da düzenlenecek. Bir yıl aradan sonra yapılacak olan seminer Concorde Luxury Resort’ta yer alacak. Türkiye Spor Yazarları Başkanı Oğuz Tongsir’in de katılım göstereceği seminerde konuşmacı olarak ayrıca Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Yılmaz Vural da yer alacak. Pandemi kurallarının titizlikle gözetilerek düzenlenecek olan seminerde üç konu başlığı irdelenecek. Seminerde Alp Özgen, Güven Göktaş, Mehmet Ayan ve Yılmaz Vural konuşmacı olarak deneyimlerini aktaracak.

“Spor Spikerliği”

Moderatörlüğünü KTSYD Genel Sekreteri Necati Özsoy’un yapacağı, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü açılış seremonisi ile başlayacak olan seminerin ilk oturumunda “Spor Spikerliği” konu başlığı irdelenecek. Serkan Soyalan’ın oturum başkanı olduğu oturumda konuşmacı olarak daha önce Türkiye’de Show TV, CNN Türk, Kanal D, Star TV, TRT, D Smart, S Sport gibi farklı ulusal kanallarda spor spikerliği ve yöneticilik yapan, şu sıralar serbest çalışan spor spikeri Alp Özgen konuşmacı olarak yer alacak.

“Canlı Yayın ve Üslup”

Günün ikinci oturumunda ise “Canlı Yayın ve Üslup” konu başlığı irdelenecek. Beyzade Ünalmış’ın oturum başkanı olacağı bu oturumda olimpiyatlar başta olmak üzere futbolda 4 Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonaları, atletizm ve voleybolda çok sayıda uluslararası organizasyonda görev yapan TRT Spikeri ve eğitimci Güven Göktaş yer alacak. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli radyo ve televizyon kanallarında çalışmış, yorumculuk yapmış bir isim olan, şu sıralar Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Mehmet Ayan oturumun bir diğer konuşmacısı olacak.

Futbola adanmış bir hayat: Yılmaz Vural

Şükrü Burağan’ın oturum başkanı olacağı seminerin son oturumunda ise Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olan Yılmaz Vural konuşmacı olarak yer alacak. Kariyerinde 30 futbol kulübünde 700’ü aşkın maça çıkarak başarılar elde eden, renkli kişiliği ile bilinen Yılmaz Vural, KTSYD üyeleri ile bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak.