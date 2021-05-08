Spora 17 Mayıs’ta start veriliyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs’tan itibaren spora start verdi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs önemlerine ilişkin ek tedbirleri duyurdu. Açıklamaya göre temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görüldü.

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görüldü. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacak.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri,lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecek. Spor faaliyetleri ile ilgili alınan kararlar: Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür. Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri,lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri yapılmayacaktır