  • BIST 1.441
  • Altın 485,056
  • Dolar 8,2228
  • Euro 9,9825
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Spora 17 Mayıs’ta start veriliyor

» »
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs’tan itibaren spora start verdi.
Spora 17 Mayıs’ta start veriliyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs’tan itibaren spora start verdi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs önemlerine ilişkin ek tedbirleri duyurdu. Açıklamaya göre temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görüldü.

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görüldü. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacak.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri,lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecek. Spor faaliyetleri ile ilgili alınan kararlar: Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür. Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri,lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri yapılmayacaktır

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokyo Olimpiyatlarına Ülke İçinden Seyirci Sınırı Kararı Ertelenebilir23 Nisan 2021 Cuma 12:01
  • Dünya Oto Cup'da heyecan artıyor…22 Nisan 2021 Perşembe 16:07
  • UEFA: Avrupa Süper Ligi'nde oynayanlar Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak19 Nisan 2021 Pazartesi 17:37
  • Dünya Oto Cup da genç raketlerin zevkli maçları…18 Nisan 2021 Pazar 18:37
  • Yiğitcan Antalya’da dördüncü11 Nisan 2021 Pazar 16:35
  • Bakan Canaltay, Yiğitcan Hekimoğlu’na başarı diledi10 Nisan 2021 Cumartesi 20:05
  • Tokyo Olimpiyatları Meşale Turunun Osaka Ayağı Kovid-19 Nedeniyle İptal Edildi08 Nisan 2021 Perşembe 12:30
  • Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan Çekildi06 Nisan 2021 Salı 09:26
  • Mağusa Spor Akademisi, Mithat Tekçam’ı Ziyaret Etti05 Nisan 2021 Pazartesi 16:47
  • Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısı Kovid-19 nedeniyle düşürülecek27 Mart 2021 Cumartesi 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti