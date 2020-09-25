The Greatest Game Ever Played Golfün bir centilmen sporu olduğunu herkes bilir. Bir işçi çocuğu olan Francis Ouimet, sosyal sorunları umursamadan golf oynamaya başlar. Ailesi haliyle buna karşı gelir. Ancak o pes etmez ve golfte gelebileceği en iyi noktaya gelmek için durmadan çalışır.

Bir türlü spora başlamıyor musunuz? Spor salonuna gidiyorsunuz herkes çok fit, ümitsizliğe kapılıyorsunuz. Oluşturduğunuz programa bağlı kalamıyorsunuz. Belki de izleyeceğiniz bir film, sizi diğer denediğiniz tüm yollardan daha fazla 'gaza getirecek'.