”Sporcu öğrencilerimize Aksaray’da yapılan saldırı kabul edilemez"

Sendika Genel Sekreteri Aziz Selengin, olayın hem TC hem de KKTC Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Selengin, “Müsabakada salon güvenliğinin olmaması, bu çirkin darp olayının yaşanması, olay karşısında ise yaşanmamış gibi sus-pus olunmasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporun, kardeşlik duygularını güçlendiren, dostluğu, kaynaşmayı, dayanışmayı, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri besleyip büyüten bir araç olduğunu kaydeden Selengin, şöyle devam etti:

“Tüm bu değerlerin kazanılması, eğitimin hayatın her alanında olması gerekmektedir. Sporun düşmanlığı, rekabeti, kin ve öfkeyi öne çıkararak şiddeti besleyen bir anlayış haline getirilmesi gelecek nesillere zarar verecek, şiddetin her alana yayılmasına neden olacaktır. Öğrencilerimize yüzlerce kilometre uzaklıkta yapılan bu kötü örneğe sebep olanlar derhal soruşturulmalı, sorumlular affedilmemeli ve kamuoyuna bu olayın sorumluları deşifre edilmelidir. Bu spor müsabakasındaki olay güney Kıbrıs’ta yaşanmış olsaydı, fırtınalar koparacak olanların şu an susması, çocuklarımıza yapılan en büyük ihanettir.”

Selengin, hem TC Eğitim Bakanlığının, hem de KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının olayı soruşturmaları, sorgulamaları ve konu üzerinde açıklama yapmaları zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

Selengin, “Bu konu üstü örtülemeyecek kadar hassas ve eğitim felsefesi ve de pedagojisi için elzemdir” dedi.