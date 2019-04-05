  • BIST 98.401
  • Altın 231,702
  • Dolar 5,5911
  • Euro 6,2780
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

”Sporcu öğrencilerimize Aksaray’da yapılan saldırı kabul edilemez"

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Anafartalar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine Aksaray’da spor karşılaşması sırasında 200 civarında bir grubun saldırıda bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
”Sporcu öğrencilerimize Aksaray’da yapılan saldırı kabul edilemez"

Sendika Genel Sekreteri Aziz Selengin, olayın hem TC hem de KKTC Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Selengin, “Müsabakada salon güvenliğinin olmaması, bu çirkin darp olayının yaşanması, olay karşısında ise yaşanmamış gibi sus-pus olunmasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporun, kardeşlik duygularını güçlendiren, dostluğu, kaynaşmayı, dayanışmayı, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri besleyip büyüten bir araç olduğunu kaydeden Selengin, şöyle devam etti:

“Tüm bu değerlerin kazanılması, eğitimin hayatın her alanında olması gerekmektedir. Sporun düşmanlığı, rekabeti, kin ve öfkeyi öne çıkararak şiddeti besleyen bir anlayış haline getirilmesi gelecek nesillere zarar verecek, şiddetin her alana yayılmasına neden olacaktır. Öğrencilerimize yüzlerce kilometre uzaklıkta yapılan bu kötü örneğe sebep olanlar derhal soruşturulmalı, sorumlular affedilmemeli ve kamuoyuna bu olayın sorumluları deşifre edilmelidir. Bu spor müsabakasındaki olay güney Kıbrıs’ta yaşanmış olsaydı, fırtınalar koparacak olanların şu an susması, çocuklarımıza yapılan en büyük ihanettir.”

Selengin, hem TC Eğitim Bakanlığının, hem de KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının olayı soruşturmaları, sorgulamaları ve konu üzerinde açıklama yapmaları zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

Selengin, “Bu konu üstü örtülemeyecek kadar hassas ve eğitim felsefesi ve de pedagojisi için elzemdir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Özyiğit İzmir’de Temaslarda Bulunuyor05 Nisan 2019 Cuma 12:32
  • “Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi” devam ediyor05 Nisan 2019 Cuma 12:26
  • İngiliz Üs Polisi yasa dışı kumarhanelerin faaliyetlerini durdurdu05 Nisan 2019 Cuma 12:09
  • Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi ile ilgi bilgilendirme toplantıları sürüyor05 Nisan 2019 Cuma 11:50
  • 12 gram hinkeneviri bulundurmaktan iki kişi tutuklandı05 Nisan 2019 Cuma 11:19
  • Ekili vaziyette 5 kök hintkenevirinden bir kişi tutuklandı05 Nisan 2019 Cuma 11:15
  • Hayvancılık Dairesi Vadili’de eğitim çalışması düzenlendi05 Nisan 2019 Cuma 11:00
  • İyilik gönüllüleri sel mağduru ailelere eşya yardımı yaptı05 Nisan 2019 Cuma 09:52
  • Süt bedelleri ödeniyor05 Nisan 2019 Cuma 09:48
  • Kızılyürek ''Neden Federal Kıbrıs” etkinliğinde konuştu04 Nisan 2019 Perşembe 22:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti