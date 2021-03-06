  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Sporculara “Ev Karantinası” müjdesi

» »
Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, yurt dışı organizasyonlarında mücadele eden ve bu organizasyonlarda yer alacak sporcular için adaya dönüşlerde “ev karantina” sürecinin başladığını açıkladı.
Sporculara “Ev Karantinası” müjdesi

Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, yurt dışı organizasyonlarında mücadele eden ve bu organizasyonlarda yer alacak sporcular için adaya dönüşlerde “ev karantina” sürecinin başladığını açıkladı.

Bir televizyon programında spora yeniden dönüşle ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan Bozatlı, Avrupa, dünya organizasyonlarında ve olimpiyatlar için hazırlanan elit seviyedeki Milli sporcularla birlikte Türkiye şampiyonalarında yarışacakların artık açık alanlarda antrenmanlara başlayabilecekleri haberini verdi.

Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri, atletizm, tenis, binicilik ve bisiklet gibi “açık alan sporları” yanı sıra masa tenisi, taekwondo, kickboks gibi branşlardan sporcuların da “temas ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi koşuluyla” antrenman yapmasına izin verildiğini ifade etti.

Sertaç Bozatlı, pandeminin iyi seyrine göre, takımsal branşlarda da açılımın gündemde olduğunu belirtti. Bozatlı, bu branşlarla ilgili açılımın, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda olacağını söyledi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler ( 06 Mart 2021)06 Mart 2021 Cumartesi 10:00
  • RES-BİR'den duyuru06 Mart 2021 Cumartesi 09:57
  • Birçok Görevden Alma ve Atama yapıldı06 Mart 2021 Cumartesi 09:49
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı ? (06 Mart 2021)06 Mart 2021 Cumartesi 09:09
  • KIB-TEK’te yolsuzluk araştırması,Başbakanlık Denetleme’de!06 Mart 2021 Cumartesi 08:02
  • Derya:Ersin Bey ''Gelin bu 14 milyon TL'yi ihtişam için değil, halkın faydası için harcayalım'' diyebiilir mi?05 Mart 2021 Cuma 22:24
  • AKP Milletvekili Kılıç, Maraş’ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz05 Mart 2021 Cuma 21:48
  • Sağlık Bakanlığı:Göğüs Hastalıkları Servisinin giriş çıkışları kapatıldı05 Mart 2021 Cuma 21:39
  • 74 yaşındaki sürücü 165 promil alkollü çıktı...05 Mart 2021 Cuma 21:07
  • Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi pozitif!05 Mart 2021 Cuma 21:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti