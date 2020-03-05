Spor'da Koronavirüs Kararı Değiştirildi..!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yurt dışı gidiş - geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetlerin durdurulması kararının Türkiye’ye kapsamayacağını açıkladı.

Bakanlık konuyla ilgili açıklamasında, Covid-19 yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında, Türkiye harici yurt dışında düzenlenecek, gidiş-geliş gerektirecek tüm kültürel ve sportif faaliyetlerin Nisan ayı sonuna kadar durdurulduğu duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık önceki gün aldığı kararla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen ve yurt dışı gidiş - geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetlerin Nisan ayı sonuna kadar durdurulduğu duyurmuştu.

Bakanlık daha sonra Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve alınan bilgiler sonucunda Türkiye’de Koronavirüs vakası bulunmadığı ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın hastalığa karşı ciddi önlemler aldığının bakanlığa bildirilmesi üzerine yeniden değerlendirme yapıp, kararı değiştirdi.

Yapılan istişareler doğrultusunda, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin korunması amacıyla durumu tekrar değerlendirerek, uygulamanın Türkiye harici yurt dışında düzenlenecek ve gidiş – geliş gerektirecek tüm kültürel ve sportif faaliyetlerin Nisan ayı sonuna kadar durdurulması” kararının alındığı belirtildi.