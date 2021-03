Spordan yarım saat önce içilen kahvenin vücuttaki çarpıcı etkisi ortaya çıktı

Bilim insanları aerobik egzersizden yarım saat önce içilen kahvenin, yağ yakma oranını önemli ölçüde etkilediğini keşfetti.

İspanya'daki Granada Üniversitesi'nden araştırmacılar, kilogram başına üç miligramlık (sert bir kahveye eşdeğer) kafeninin yağ yakma oranını artırdığını ortaya koydu.

Üstelik egzersizin öğleden sonra yapıldığı durumda, kafein etkisinin sabah saatlerine kıyasla daha belirgin hale geldiği saptandı.

Journal of the International Society of Sports Nutrition isimli akademik dergide yayımlanan araştırmaya 15 erkek gönüllü katıldı.

Katılımcılar 4 hafta boyunca rastgele bir sıralamayla 4 testten geçirildi. Testler; sabah 8'de plasebo, akşam 5'te plasebo, sabah 8'de kafein takviyesi ve akşam 5'te kafein takviyesi almayı içeriyordu.

Katılımcıların takviye veya plasebo aldıktan sonra girdiği bisiklet egzersizi testlerinde vücutlarının yağ yakma kapasitesi ölçüldü. Bu sayede kafeinin maksimum yağ oksidasyonuna (maksimum yağ yakımı) etkisi belirlendi.

Araştırmanın başyazarı Francisco José Amaro-Gahete, "Aerobik egzersizleri yapmadan 30 dakika önce akut kafein alımının, günün hangi saatinde olursa olsun egzersiz sırasında maksimum yağ oksidasyonunu artırdığını gördük" diye konuştu.

Bunun yanında araştırmacılar, vücudun yağ yakma yeteneğinin günün belirli saatlerinde daha fazla olduğunu tespit etti. Bulgular, kafeinin maksimum yağ yakım oranını sabahları ortalama yüzde 10,7, öğleden sonra ise yüzde 29 artırdığını gösterdi.

Amaro-Gahete, "Yağ oksidasyonunu (yağ yakımı) artırmak için sabahları aç karnına egzersiz yapma önerisi yaygındır" dedi ve ekledi:

Ancak bu önerinin bilimsel bir temeli olmayabilir. Zira artışın sabahları egzersiz yapmaktan mı yoksa daha uzun süre aç kalmaktan mı kaynaklandığı bilinmiyor.

Öte yandan testlerin epey dar bir katılımcı grubuyla gerçekleştirilmesi de dikkat çekti. Bu nedenle araştırmacılar, deney bulgularına dayanarak çok geniş kapsamlı çıkarımlar yapamadı. Ancak bulgular, belirli saatlerde alınan kafeinin egzersizle ilişkili olduğunu açıkça gösterdi.

Granada Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Bulgular özetle öğleden sonra orta yoğunluktaki kafein alımın ve aerobik egzersizin, yağ yakımını artırmak isteyenler için en uygun program olduğunu ortaya koydu.