  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Spordan yarım saat önce içilen kahvenin vücuttaki çarpıcı etkisi ortaya çıktı

» »
Araştırmanın başyazarı, "Bulgularımız, aerobik egzersizleri yapmadan 30 dakika önce akut kafein alımının, günün hangi saatinde olursa olsun egzersiz sırasında maksimum yağ oksidasyonunu artırdığını gösterdi" diye konuştu
Spordan yarım saat önce içilen kahvenin vücuttaki çarpıcı etkisi ortaya çıktı

Bilim insanları aerobik egzersizden yarım saat önce içilen kahvenin, yağ yakma oranını önemli ölçüde etkilediğini keşfetti.

İspanya'daki Granada Üniversitesi'nden araştırmacılar, kilogram başına üç miligramlık (sert bir kahveye eşdeğer) kafeninin yağ yakma oranını artırdığını ortaya koydu.

Üstelik egzersizin öğleden sonra yapıldığı durumda, kafein etkisinin sabah saatlerine kıyasla daha belirgin hale geldiği saptandı.

Journal of the International Society of Sports Nutrition isimli akademik dergide yayımlanan araştırmaya 15 erkek gönüllü katıldı.

Katılımcılar 4 hafta boyunca rastgele bir sıralamayla 4 testten geçirildi. Testler; sabah 8'de plasebo, akşam 5'te plasebo, sabah 8'de kafein takviyesi ve akşam 5'te kafein takviyesi almayı içeriyordu.

Katılımcıların takviye veya plasebo aldıktan sonra girdiği bisiklet egzersizi testlerinde vücutlarının yağ yakma kapasitesi ölçüldü. Bu sayede kafeinin maksimum yağ oksidasyonuna (maksimum yağ yakımı) etkisi belirlendi.

Araştırmanın başyazarı Francisco José Amaro-Gahete, "Aerobik egzersizleri yapmadan 30 dakika önce akut kafein alımının, günün hangi saatinde olursa olsun egzersiz sırasında maksimum yağ oksidasyonunu artırdığını gördük" diye konuştu.

Bunun yanında araştırmacılar, vücudun yağ yakma yeteneğinin günün belirli saatlerinde daha fazla olduğunu tespit etti. Bulgular, kafeinin maksimum yağ yakım oranını sabahları ortalama yüzde 10,7, öğleden sonra ise yüzde 29 artırdığını gösterdi.

Amaro-Gahete, "Yağ oksidasyonunu (yağ yakımı) artırmak için sabahları aç karnına egzersiz yapma önerisi yaygındır" dedi ve ekledi:

Ancak bu önerinin bilimsel bir temeli olmayabilir. Zira artışın sabahları egzersiz yapmaktan mı yoksa daha uzun süre aç kalmaktan mı kaynaklandığı bilinmiyor.

Öte yandan testlerin epey dar bir katılımcı grubuyla gerçekleştirilmesi de dikkat çekti. Bu nedenle araştırmacılar, deney bulgularına dayanarak çok geniş kapsamlı çıkarımlar yapamadı. Ancak bulgular, belirli saatlerde alınan kafeinin egzersizle ilişkili olduğunu açıkça gösterdi.

Granada Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Bulgular özetle öğleden sonra orta yoğunluktaki kafein alımın ve aerobik egzersizin, yağ yakımını artırmak isteyenler için en uygun program olduğunu ortaya koydu.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • The Ever Given gemisi karaya oturdu,200'den fazla gemi kanalda geçiş için bekliyor26 Mart 2021 Cuma 16:53
  • AVM’de ıslak zeminde kayıp düştü, 12 bin lira tazminat kazandı25 Mart 2021 Perşembe 23:52
  • Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından 'Kovid-19 korkusu depresyona sebep oluyor' uyarısı25 Mart 2021 Perşembe 23:15
  • Sinema zinciri Cineworld, 2,3 milyar dolar zarar etti25 Mart 2021 Perşembe 22:45
  • Meksika’daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı: Yeme içmede işe yarıyor25 Mart 2021 Perşembe 21:53
  • Bill Gates: Dünya normale 2022 sonunda döner25 Mart 2021 Perşembe 21:46
  • Bilim insanları açıkladı...Bir sonraki salgının nerelerde çıkacak25 Mart 2021 Perşembe 20:02
  • Yeni Zelanda'da düşük yapan kadınlara ve partnerlerine ücretli izin hakkı tanıyan yasa kabul edildi25 Mart 2021 Perşembe 16:29
  • Bitcoin: Elon Musk, Tesla otomobillerin artık kripto parayla satın alınabileceğini açıkladı24 Mart 2021 Çarşamba 23:15
  • Hindistan’da koronavirüsün ‘çift mutant’ varyantı görüldü24 Mart 2021 Çarşamba 23:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti