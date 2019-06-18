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Sporun patronu Cahitoğlu

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Uzun süredir tartışılan spor yönetimi konusunda Başbakan Ersin Tatar dün spor Dairesi eski müdürü Hüseyin Cahitoğlu’nuGenel Yönetim Kurulu başkanlığına atadı
Sporun patronu Cahitoğlu

Daha önce Başbakanlık bakanlık müdürü olarak atanacağı belirtilen ve buna ek olarak genel yönetim kuruluna atanaması beklenen Cahitoğlu, dün Başbakan Ersin Tatar’ın görevlendirmesi ile Genel Yönetim Kurulu başkanlığına atanmış oldu.

Cahitoğlu spor fonu yönetimini elinde bulunduracak ve genel yönetim kuruluna atanacak diğer üyelerle birlikte görev yapacak

Dün itibarıyla genel yönetim kurulu başkanlığına Cahitoğlu’nun atanmasıyla birlikte Alkan Değirmencioğlu’nun başkanlığı da geri alınmış oldu.

Değirmencioğlu müdür ataması yapılana kadar Spor Dairesi Müdürü olarak görevine devam edecek.

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