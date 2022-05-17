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SPOT 30. Yılında….CumhurbaşkanıTatar: KKTC halkı uluslararası toplumla işbirliği yapmak istiyor

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Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT), 30’uncu kuruluş yıldönümünü, Girne Üniveristesi’nde gerçekleştirilen resepsiyonla kutladı.
SPOT 30. Yılında….CumhurbaşkanıTatar: KKTC halkı uluslararası toplumla işbirliği yapmak istiyor

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma  Derneği (SPOT), 30’uncu kuruluş yıldönümünü, Girne Üniveristesi’nde gerçekleştirilen resepsiyonla kutladı.

SPOT Yönetim Kurulu Üyesi ve Girne Üniveristesi Rektörü Profesör Doktor  İlkay Salihoğlu,Kuzey Kıbrıs’ta deniz kaplumbağalarını ve  çevreyi korumak amacıyla kurulan derneğin, bilimin ışığında, uluslararası birçok üniversite, dernek, çevre örgütü ve gönüllülerin katkılarıyla uluslararası alanda tanınan, kabul gören  saygın bir konuma geldiğini dile getirdi.

SPOT Yönetim Kurulu Üyesi ve EXETER Üniversitesi Çevre Koruma Araştırmacısı  Profesör Doktor Brendan Godley de, derneğin kuruluşundan bugüne birçok  projeye imza atmaktan büyük bir onur  duyduğunu belirtti.

Derneğin uluslararası ve yerel gönüllülerin, kurum kuruluşlar ve üniversitelerin katkı  ve destekleriyle bu günlere geldiğini dile getiren Godley, emek koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Turizm , Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu,da, Kuzey Kıbrıs kaplumbağaları Koruma Derneği’nin 30’uncu yılını kutlayarak, derneğin çevre ve kaplumbağaların korunması konusunda yaptığı çalışmalarla önemli  bir farkındalık yarattığını ifade etti.

Ülkede çevre ve ülkeye ait her bir değerin korunması için sadece derneklerin, sivil toplum örgütleri, üniveristeler ve gönüllülerin  çalışmalarının yeterli olmayacağını toplumsal bir duyarlılığa ve çabaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ataoğlu, bakanlık olarak , ülkenin kültürel  çevresel zenginliklerini korumak ve bilinç yaratmak için çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar ise, Cumhurbaşkanı Ersin TatarKKTC Devletinin, uluslararası toplumla birlikte, insanlık ve dünya için yapılabilecek her şeyi yapmak adına işbirliği istediğini söyledi.

Ülkedeki  kaplumbağaların sayılarının artması için çalışan derneği  başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Tatar, derneğin  30 yıldan beri uluslararası  camianın desteği ve Kıbrıs Türk Halkının  ortaya koyduğu  duyarlılık ve hassasiyetle büyük başarı elde ettiğini söyledi.

SPOT Gönüllüsü yabancı uyruklu gençlere de hitap eden Tatar, Doğu Akdeniz’in doğası ve tarihiyle  dünyanın incisi olduğunu belirterek KKTC devletinin bu değerleri korumak için  çalıştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek nesillerin, yaşanan kirlilik nedeniyle, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna da dikkat çekerken, dünyada çevreyi, doğal kaynakları korumak için  ciddi bir  duyarlılık oluştuğunu ifade etti.

Konuşmasında, Güney Kıbrıs’a enerji konusunda işbirliği  ve ortak bir enerji sistemi yaratmayı  teklif ettiklerini, Kıbrıs’ın Türkiye ve Avrupayla kabloyla bağlantı kurulmasını teklif ettiklerini anımsatan Tatar, bu şekilde daha az petrol tüketerek çevrenin korunmasına ve gelecek nesillere daha güzle bir dünya bırakılmasına katkı sağlanabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının ardından , gönüllü çevre çalışmalarından dolayı Ed Drane ödülüne layık görülen  SPOT Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Kutlay Keço’ya ödülünü takdim etti.

Gecede daha sonra SPOT’un bu günlere gelmesine katkı koyanlara  teşekkür plaketleri verildi ve 30’uncu yıldönüm pastası kesildi.

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