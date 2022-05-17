SPOT 30. Yılında….CumhurbaşkanıTatar: KKTC halkı uluslararası toplumla işbirliği yapmak istiyor

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT), 30’uncu kuruluş yıldönümünü, Girne Üniveristesi’nde gerçekleştirilen resepsiyonla kutladı.

SPOT Yönetim Kurulu Üyesi ve Girne Üniveristesi Rektörü Profesör Doktor İlkay Salihoğlu,Kuzey Kıbrıs’ta deniz kaplumbağalarını ve çevreyi korumak amacıyla kurulan derneğin, bilimin ışığında, uluslararası birçok üniversite, dernek, çevre örgütü ve gönüllülerin katkılarıyla uluslararası alanda tanınan, kabul gören saygın bir konuma geldiğini dile getirdi.

SPOT Yönetim Kurulu Üyesi ve EXETER Üniversitesi Çevre Koruma Araştırmacısı Profesör Doktor Brendan Godley de, derneğin kuruluşundan bugüne birçok projeye imza atmaktan büyük bir onur duyduğunu belirtti.

Derneğin uluslararası ve yerel gönüllülerin, kurum kuruluşlar ve üniversitelerin katkı ve destekleriyle bu günlere geldiğini dile getiren Godley, emek koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Turizm , Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,da, Kuzey Kıbrıs kaplumbağaları Koruma Derneği’nin 30’uncu yılını kutlayarak, derneğin çevre ve kaplumbağaların korunması konusunda yaptığı çalışmalarla önemli bir farkındalık yarattığını ifade etti.

Ülkede çevre ve ülkeye ait her bir değerin korunması için sadece derneklerin, sivil toplum örgütleri, üniveristeler ve gönüllülerin çalışmalarının yeterli olmayacağını toplumsal bir duyarlılığa ve çabaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ataoğlu, bakanlık olarak , ülkenin kültürel çevresel zenginliklerini korumak ve bilinç yaratmak için çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Devletinin, uluslararası toplumla birlikte, insanlık ve dünya için yapılabilecek her şeyi yapmak adına işbirliği istediğini söyledi.

Ülkedeki kaplumbağaların sayılarının artması için çalışan derneği başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Tatar, derneğin 30 yıldan beri uluslararası camianın desteği ve Kıbrıs Türk Halkının ortaya koyduğu duyarlılık ve hassasiyetle büyük başarı elde ettiğini söyledi.

SPOT Gönüllüsü yabancı uyruklu gençlere de hitap eden Tatar, Doğu Akdeniz’in doğası ve tarihiyle dünyanın incisi olduğunu belirterek KKTC devletinin bu değerleri korumak için çalıştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek nesillerin, yaşanan kirlilik nedeniyle, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna da dikkat çekerken, dünyada çevreyi, doğal kaynakları korumak için ciddi bir duyarlılık oluştuğunu ifade etti.

Konuşmasında, Güney Kıbrıs’a enerji konusunda işbirliği ve ortak bir enerji sistemi yaratmayı teklif ettiklerini, Kıbrıs’ın Türkiye ve Avrupayla kabloyla bağlantı kurulmasını teklif ettiklerini anımsatan Tatar, bu şekilde daha az petrol tüketerek çevrenin korunmasına ve gelecek nesillere daha güzle bir dünya bırakılmasına katkı sağlanabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının ardından , gönüllü çevre çalışmalarından dolayı Ed Drane ödülüne layık görülen SPOT Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Kutlay Keço’ya ödülünü takdim etti.

Gecede daha sonra SPOT’un bu günlere gelmesine katkı koyanlara teşekkür plaketleri verildi ve 30’uncu yıldönüm pastası kesildi.