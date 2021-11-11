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SPOT, COP26'da iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları konulu panelde sunum yaptı

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SPOT - Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Glasgow’daki 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP26’da iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları konulu panelde sunum yaptı.
SPOT, COP26'da iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları konulu panelde sunum yaptı

SPOT - Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Glasgow’daki 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP26’da iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları konulu panelde sunum yaptı.

SPOT tarafından yapılan açıklamaya göre, sunumda, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın desteği ve işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs’ta onlarca yıldır sürdürülen ve Akdeniz’de kaplumbağa yemlenme habitatlarının belirlenmesini sağlayan uydu takibi ve kararlı isotop araştırmalarına odaklanıldı.

Panelde; sadece az sayıda beslenme alanı kullanan Akdeniz yeşil kaplumbağasının iklim değişikliğine karşı özel hassasiyetini tartışıldı.

Panelist Dr. Robin Snape diğer panelistler Paolo Casale, Nicole Esteban, Doğan Sözbilen, Emily Duncan, etkinlik başkanı ve organizatörü Prof. Yakup Kaska’ya, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi ve uzun zaman destekçisi olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür etti.

Panele ilişkin videoya https://youtu.be/4romuqNUZYk adresinden ulaşılabilir.

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