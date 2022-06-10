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SPOT: Deniz kaplumbağalarının korunması için halkımızı daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz

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SPOT: Deniz kaplumbağalarının korunması için halkımızı daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz
SPOT: Deniz kaplumbağalarının korunması için halkımızı daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz

SPOT'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizin en önemli doğal zenginliği, Turizm Bakanlığı’mızın logosu, kimliğimizin bir parçası, ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan deniz kaplumbağalarının korunması için halkımızı daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz." denildi.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) tarafından ‘Deniz Kaplumbağalarını Korumak İçin Ne Yapılmalı’  başlıklı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Her sene olduğu gibi bu sene de yaz ayları başlangıcı ile deniz kaplumbağaları sahillerimizde yumurtlamaya başladı.Kaplumbağaların yumurtladığı sahillerde, plajlarda ve kumul alanlarda motorlu araç kullanımı, araç ve karavanların bu alanlarda park etmeleri, geceleri ateş yakılması, ışık kullanımı ve köpek gezdirilmesi yasaktır. Özellikle Akdeniz, Alagadi, Tatlısu, Mersinlik, Kantara, Kaplıca, Ronnas, Ayfilon, Altınkum, Mağusa Boğazı ve Kaleburnu-Dipkarpaz arasındaki yumurtlama sahillerinde bu tür aktivitelerde bulunulması halinde yetkililer tarafından müdahale edilerek alandan uzaklaştırılabilirsiniz” denildi.

“TÜM YETKİLİLERİN DUYARLILIKLA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMALARINI BEKLİYORUZ”

Bu yasağın sebepsiz olmadığı vurgulanan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Burada listelenen yasadışı aktiviteler yüzünden her yıl yüzlerce yuva tahrip edilmekte ve binlerce yavru insan kaynaklı nedenlerle ölmektedir. Özellikle insanların doğaya saldığı başı boş köpekler yumurta ve yavruları yiyerek yaban hayata büyük zarar vermektedir. Ülkemizdeki kaplumbağaların varlığını tehlikeye atmaktadır.

Ülkemizin en önemli doğal zenginliği, Turizm Bakanlığı’mızın logosu, kimliğimizin bir parçası, ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan deniz kaplumbağalarının korunması için halkımızı daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz.

Doğa dostu değerli halkımız, lütfen sahil ve plajlarda motorlu araç kullanmayınız ve kumullar üzerine park etmeyiniz. Köpeklerinizi başıboş bırakmayınız ve bu alanlarda görülen sahipsiz başıboş köpekleri bölge belediyelerine bildiriniz. Tüm yetkililerin de duyarlılıkla gerekli önlemleri almalarını bekliyoruz. Gelin, bu adayı mutlulukla paylaştığımız deniz kaplumbağalarını hep birlikte koruyalım!”

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