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Spot ve Mother Flower ''Akdeniz Eco-Camp Indigo'' Etkinliği Düzenliyor

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Spot ve Mother Flower ''Akdeniz Eco-Camp Indigo'' Etkinliği Düzenliyor
Spot ve Mother Flower ''Akdeniz Eco-Camp Indigo'' Etkinliği Düzenliyor

Kuzey Kıbrıs Deniz Kaplumbağalarını Koruma Cemiyeti (SPOT), Slovakya’dan çevre bilinci ve sürdürülebilir toplum organizasyonu Mother Flower ile iş birliğinde, cumartesi günü, Akdeniz köyü sahilinde Eco-Camp Indigo etkinliği düzenleyecek.

Etkinlikte, Caretta Caretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağaları için önemli bir konuma sahip olan Akdeniz köyünde bulunan Secret Sahili’nde sahil temizliği yapılacak.

SPOT tarafından yapılan açıklamada, “SPOT’un araştırmalarına göre Secret Sahili batıda Caretta Caretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağası yuvaları için çok önemli bir lokasyon. Yakında geliyorlar ve bu sahili, nesli tükenmekte olan bu canlılar için daha güvenli ve temiz bir alana dönüştürmek istiyoruz” denildi.

Dernek, “Hadi bir araya gelelim ve biraz çöp toplayalım... Temizlikten sonra dinlenip, güzel anlar paylaşalım” diyerek, herkesi Eco-Camp Indigo etkinliğine davet etti.

Etkinliğe katılacaklar, saat 15.00’te Akdeniz Sahili’ndeki eski meteoroloji binası önünde buluşacak.

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