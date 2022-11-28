  • BIST 4.923,23
  • Altın 1045.485
  • Dolar 18.6276
  • Euro 19.3447
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

SPOT: “Yeşil kaplumbağalarımızın geleceği Mısır’daki lagüne bağlı”

» »
SPOT- Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, “yeşil kaplumbağaların geleceğinin Mısır’daki lagüne bağlı olduğunu" belirtti.
SPOT: “Yeşil kaplumbağalarımızın geleceği Mısır’daki lagüne bağlı”

SPOT- Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, “yeşil kaplumbağaların geleceğinin Mısır’daki lagüne bağlı olduğunu" belirtti.

Denekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim kurulu üyesi Dr. Damla Beton, yeşil kaplumbağa sayılarında yaşanan artışın kendilerini çok sevindirse de bu artışın özellikle Mısır’daki tek bir lagüne odaklanıyor olmasının endişe verici olduğunu vurguladı.

north-cyprus-nesting-beach_inanc-tekguc.jpg

Beton ayrıca şu ifadeleri kullandı:

 “Şöyle ki, annelerin çoğunun beslenmekte olduğu insan yapısı bu alanda meydana gelecek bir değişiklik ya da felaket ülkemizdeki sayıların aniden azalmasına neden olabilir. Hatta tüm popülasyonu tehlikeye atabilir.”

Dernek yönetim kurulu üyesi Dr. Robin Snape ise, 2010 yıllarına göre ülkede yumurtlayan annelerin çok daha fazlasının beslenmek üzere Bardawil Lagününe gittiğini, ancak Kıbrıs ve Türkiye kıyılarında beslenen bireylerin gün geçtikçe azaldığını ve bunun büyük ihtimalle hedef dışı av kurbanı olmalarından kaynaklandığını belirtti.Snape, “Kıbrıs sularında yaşayan kaplumbağaların ağlara takılıp ölme olasılıklarını azaltmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor ve balıkçılarımızı bu teknolojileri kullanmaya teşvik ve finanse ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (27 Kasım)27 Kasım 2022 Pazar 10:38
  • ‘Emekli oldum deyip kenara çekilmeyin26 Kasım 2022 Cumartesi 16:34
  • Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022)26 Kasım 2022 Cumartesi 10:35
  • Günlük burç yorumları (25 Kasım)25 Kasım 2022 Cuma 09:21
  • Hangi burç nasıl bir eş ister? Burçlara göre eş seçimi24 Kasım 2022 Perşembe 20:19
  • Bilim insanları uykusuzluğun sırrını çözdü24 Kasım 2022 Perşembe 17:49
  • Hint Okyanusu'nda araştırmalar yürüten bilim insanları, yeni deniz canlıları keşfetti24 Kasım 2022 Perşembe 14:29
  • Havalimanlarında sıvı kısıtlamasını kaldıracak teknoloji geliyor24 Kasım 2022 Perşembe 13:39
  • Gazeteciler Birliği ve İnsan Hakları Platformu’ndan panel: “İletişim Özgürlüğü Bağlamında Gazetecilikte Yeni Yönelimler”24 Kasım 2022 Perşembe 13:13
  • Bilimsel araştırma: Torun sevgisi gerçekten bir başkaymış24 Kasım 2022 Perşembe 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti