  • BIST 2.913,30
  • Altın 1023.1
  • Dolar 17.9241
  • Euro 18.2166
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Spotify, 3 ay ücretsiz premium hesap verecek

»
Spotify, kullanıcılara 3 ay ücretsiz premium hesap sunan uygulamasını Türkiye'de yeniden hayata geçirdi.
Spotify, 3 ay ücretsiz premium hesap verecek

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz aylarda 2022'in ilk çeyreğine ait verilerini yayınlamış ve 433 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı. Şirketin ücretli abone sayısı ise 188 milyon seviyesinde.

Popüler müzik akış platformu, bir kez daha ilk defa premium abone olacaklardan 3 ay ücret almayacağını duyurdu.

Süre yeniden 3 aya çıktı

Şirket daha önce bu uygulamasını Türkiye için 1 aya düşürmüştü. Bu sayede daha fazla Türk kullanıcıyı kazanmayı amaçlayan Spotify, bugünden itibaren kullanıcılara 3 ay ücretsiz premium hesap verecek.

Güncel Spotify fiyatları

Spotify’ın bireysel olarak en düşük fiyatı 20,99 TL olarak dikkat çekiyor. Eğer öğrenciyseniz, ödemeniz gereken tutar 10,49 TL olarak belirlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple çalışanları haftada 3 gün ofise dönüyor16 Ağustos 2022 Salı 11:30
  • SpaceX, Starlink’i hackleyen araştırmacılara 25 bin dolar ödeyecek16 Ağustos 2022 Salı 11:29
  • Rusya kendi uzay istasyonunun prototipini paylaştı16 Ağustos 2022 Salı 10:52
  • 2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar16 Ağustos 2022 Salı 09:58
  • SpaceX 900 milyon dolarlık Starlink ödülünü kaybetti15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:36
  • Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:00
  • Bir Stranger Things geleneği, son sezonda bozulacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:44
  • Dijital içerik platformları YouTube’da toplanıyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00
  • Instagram için şok iddia: Çalışanlarına eşit davranmıyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:33
  • Elon Musk, Tesla'nın 3 milyondan fazla araba yaptığını açıkladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti