Spotify, Apple Watch’a geliyor!

Apple Watch sahiplerinin uzun süredir devam eden bekleyişi sona eriyor ve Spotify, Snowy adı altında Apple Watch için indirilebilir hale geliyor. Peki uygulama ne zaman kullanıma sunulacak?

Apple Watch sahipleri uzun süredir neden Spotify uygulamasını kullanamadıklarını merak ederken, beklenen açıklama Snowy adlı uygulamadan geldi. Spotify ile anlaştıklarını açıklayan Snowy (Eski ismiyle Spotty), Apple Watch’a Spotify desteği sağlayacak

SNOWY ADI NEREDEN GELİYOR?

Snowy aslında Spotty adıyla Apple Watch kullanıcılarının beğenisine sunulan ve Spotify’ın eksikliğini doldurmayı hedefleyen bir uygulama. Fakat aradan geçen bunca zaman boyunca Spotify, Apple Watch için hiçbir adım atmayınca, Snowy sazı eline aldı denebilir.

Öncelikle Spotify’dan aldıkları uyarı sonucunda ismini Snowy olarak değiştiren uygulamanın ikinci adımı ise direkt olarak Spotify ile anlaşma sağlayarak, Spotify’ın Apple Watch uygulamasını geliştirmek oldu.

Snowy’nin işlevleri hakkında henüz tam bir bilgi verilmese de çevrimdışı müzik dinleme ve Apple iPhone ile Apple Watch arasında müzik eşleştirme gibi özellikleri olacağı biliniyor.

Şimdilik Snowy için bir çıkış tarihi de belirtilmedi ama Apple Watch için indirilebilir olduğunda bizler de sizlere iletiyor olacağız.