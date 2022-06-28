Spotify kullanmayı bırakmak için 10 neden!

Spotify, dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformları arasında bulunuyor. Özellikle 2006 yılında ilk tanıtıldığı günden itibaren kendini geliştiren uygulamanın günümüzde yaklaşık 400 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Spotify sunduğu özellikleri sayesinde sizin rahatlıkla müzik dinlemenizi sağlıyor. Her ne kadar uygulamanın birçok güzel özelliği bulunsa da bazı özellikleri kullanıcıları bıktıracak cinsten. Size bu yazımızda Spotify kullanmayı bırakmanız için 10 nedenden bahsedeceğiz.

1. Hiçbir şeye sahip değilsiniz

Spotify’da hem ücretsiz hem de ücretli planlar bulunuyor. Ücretsiz plan sayesinde şirket, kullanıcıları paralı olan premium plana geçirmeye çalışıyor. Her ne kadar Spotify için para ödediğiniz zaman istediğiniz müziği dilediğiniz zaman dinleyebilseniz de hiçbir zaman parçalar size ait olmuyor.

Spotify ya da şarkının sahibi istediği zaman parçayı uygulama üzerinden kaldırabiliyor. Bundan dolayı uygulama üzerinden sürekli dinlediğiniz bazı şarkıları dinleme hakkını kaybediyorsunuz. Bu da bugüne kadar satın alınarak dinlenen sistemlerden farkını oluşturuyor.

2. Eksik Parçalar

Spotify platformunda yaklaşık 82 milyon adet parça bulunuyor. Yüksek parça sayısı sayesinde neredeyse her istediğiniz şarkıyı bulabiliyorsunuz. Ancak sayı ne kadar çok olsa da maalesef bazı parçalar bu platformda bulunmuyor. Bu durum, sizin Spotify kullanmayı bırakmanıza sebep olabilir.

3. Ücretsiz planlar için reklamlar

Spotify’da bizlerin karşısına iki seçenek çıkıyor. Ücretli seçenek ile ücretsiz seçenekler arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Her ne kadar ücretsiz olarak adlandırılsa da şirket siz müzik dinlerken parçaların ortasına reklamlar koyuyor. Bundan dolayı siz müzik dinlerken aniden karşınıza reklamlar çıkıyor.

Bu reklamlar yüzünden müzik zevkiniz aniden bozuluyor. Ayrıca reklamların ses düzeyinin parçalardan daha yüksek olması da kullanıcılara büyük oranda rahatsızlık veriyor. Bu durum, insanı platformdan soğutabiliyor.

4. Kayıpsız ses özelliğinin olmaması

Geçtiğimiz Şubat ayında şirket, HiFi katmanı aracılığıyla hizmete CD kalitesinde ses getireceğini duyurdu. Ancak bu duyuruya rağmen platformda bir değişiklik yapılmadı. Şu anda şirket, ücretli aboneliklerde en yüksek 320kbit/s ses kalitesi sunabiliyor. Apple Music ve Amazon Music Unlimited da ise hiçbir ek ücret ödemeden bu özelliğe sahip olabiliyorsunuz.

5. Güvenlik ihlalleri

Spotify her ne kadar dünyanın en büyük platformlarından biri olsa da bazı güvenlik problemleri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl şirket yaptığı açıklamada bazı kullanıcıların e-posta, şifre ve doğum tarihi dahil birçok kişisel bilgisinin çalındığını bildirmişti. Bu durum, bazı kullanıcıların uygulamayı bırakmasına sebep olmuştu.

6. Yanlış bilgi bulundurma

Spotify’da her ne kadar müzik parçaları bulunsa da platformda podcastlere de yer veriliyor. Geçtiğimiz aylarda şirket, COVID-19 ile ilgili yanlış yayınlar bir yapımcıyı desteklemişti. Bu desteklemeye gelen tepkilerden sonra podcastlerin bazıları kaldırılsa da hala hatalı bölümler bulunuyor. Bu da şirketin yanlış bilgilerin yayılmasına yol açtığını gösteriyor.

7. Podcastlerin öne geçmesi

Platform, podcastlere büyük oranda önem veriyor. Özellikle uygulamaya girdiğinizde karşınıza müziklerden çok podcastler çıkıyor. Bu durum da bazı kullanıcıların müzik parçalarını ararken bulmalarını zorlaştırıyor ve uygulamanın verimliliğini azaltıyor.

8. Az sanatçı ödemeleri

Uygulama üzerinden dinlediğiniz her parça için gelirin yüzde 30’u şirkete gidiyor. Geriye kalan para ise hak sahiplerine veriliyor. Genellikle büyük sanatçılar 1 milyon dinlemeden sadece 3.500 dolar civarı kazanabiliyor. Bu durum, sanatçıların değerini düşürüyor ve sanatçıları başka uygulamalara itiyor.

9. Keyfi hareketler

Spotify, sıkça arayüzünü değiştirmeyi seviyor. Bu sayede uygulama sürekli güncel tutulabiliyor. Ancak bu değişikler sırasında bazı keyfi hareketler yapılabiliyor. Çok sevilen özellikler kaldırılarak uygulamanın kullanılabilirliği azaltılıyor. Bu da kullanıcıları platformdan soğutuyor.

10. Şarkı indirme sınırlaması

Spotify üzerinden cihazına şarkı indirip internetsiz bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ancak burada bazı sınırlandırmalar var. Şirket, kitaplığınıza sadece 10.000 şarkı indirebilmenize izin veriyor. Bu da bazı kullanıcıları rahatsız ediyor.