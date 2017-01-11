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Spotify'dan Obama'ya iş teklifi

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Spotify'dan Obama'ya iş teklifi
İş ilanına göre Spotify 'Playlist Başkanı' arıyor

ABD Başkanlığı koltuğunda son günlerini geçiren Barack Obama'ya Spotify'dan iş teklifi geldi.

20 Ocak 2017'de başkanlığı Donald Trump'a devredecek olan Barack Obama'nın sonrasında ne iş yapacağı merak ediliyor. Sekiz yıl süren başkanlığın ardından boşta kalacak olan Barack Obama'ya ilk iş teklifi müzik hizmeti veren Spotify'dang eldi. Şirketin CEO'su Daniel Ek, Obama'ya mention yaparak 'Spotify'da bir işle ilgilendiğini duydum. Bunu gördün mü?' diyerek Spotify.com'da yer alan bir iş alanının linkini verdi.

İş ilanına göre Spotify 'Playlist Başkanı' arıyor. Bu işi alacak kişi yeni playlist fikirleri üretecek. Ancak iş için aranan özellikler dikkat çekici. Çünkü bu işi almak için 'Saygın bir ülkeyi en az 8 yıl yönetmiş olmak' kriterine sahip olmak gerekiyor. Ki bu özelliğe haiz Obama gibi az sayıda insan mevcut.

Barack Obama'nın başvurması halinde alınmasına kesin gözüyle bakılan iş için ayırca iyi bir konuşmacı olmak, ekip ruhuna, çalışma etiğine ve Nobel Barış ödülü'ne sahip olmak' gibi özellikler de aranıyor.

Spotify'ı bu 'şaka' yollu iş teklifi yapmaya iten neden ise Obama'nın İsveç'in ABD elçisiyle konuşurken mizah olsun diye Spotify'dan iş teklifi beklediğini açıklaması.

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